Van de Zandschulp geeft stunt tegen Alcaraz geen vervolg op US Open: verlies in drie sets

Botic van de Zandschulp is er niet in geslaagd de achtste finales van de US Open te bereiken. In de derde ronde verloor de Nederlander in drie sets van Jack Draper: 3-6, 4-6, 2-6.

Daarmee heeft de huidige nummer 74 van de wereldranglijst zijn grandioze optreden van de tweede ronde geen goed vervolg kunnen geven. Toen speelde hij tot ieders verbazing (en die van zichzelf) regerend Wimbledon- en Roland Garros-kampioen Carlos Alcaraz volledig weg.

Met een overtuigende zege in drie sets op de Spaanse nummer drie van de wereld op zak was een zege op Draper, de Britse nummer 25 van de ATP-ranking, niet onmogelijk. Van de Zandschulp kon zijn niveau van twee dagen eerder echter niet halen.

In de eerste set kwam Van de Zandschulp nog knap van 0-3 terug tot 3-4, waarna hij zijn opslag weer inleverde. In de tweede set liep zijn service weliswaar beter, maar haperde zijn forehand geregeld.

Na afloop oordeelde Van de Zandschulp dat de service het verschil maakte:

Van de Zandschulp, die in 2021 bij zijn doorbraak de kwartfinale haalde in New York, gaf ook in de derde set op de beslissende momenten niet thuis. Na twee dubbele fouten bij een 2-2 stand was het gedaan met de Nederlander.

Plezier

Desondanks kan de 28-jarige Van de Zandschulp terugkijken op een goed toernooi. De verrassende zege op Alcaraz was indrukwekkend, maar belangrijker is dat hij het plezier in de sport weer heeft hervonden.

Na zijn vroege exit op Roland Garros, eind mei, overwoog hij zelfs te stoppen met proftennis. Van de Zandschulp hervond in de periode daarna zijn zelfvertrouwen met gewonnen wedstrijden op enkele toernooien op een lager niveau. In New York liet hij zich weer zien op het hoogste niveau.

Alle Nederlanders zijn nu uitgeschakeld in het enkelspel op de US Open. Gisteren sneuvelde Tallon Griekspoor al in drie sets tegen Grigor Dimitrov.