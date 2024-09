Getty Images Tallon Griekspoor

NOS Sport • vandaag, 07:49 Griekspoor wil zware tenniszomer achter zich laten: 'Olympische Spelen hakten erin' Franklin Stoker tennisredacteur

Tallon Griekspoor beleeft nog niet het tennisseizoen waar hij aan het begin van het jaar op had gehoopt. De Olympische Spelen vergooiden zijn Amerikaanse hardcourtseizoen, maar spijt van die keuze heeft hij niet. "Het was gewoon een heel moeilijke trip."

De tennisser is momenteel afgezakt naar de 39ste plaats op de wereldranglijst, terwijl hij in het voorjaar nog een aardige kans had om de top twintig binnen te stappen. De voorbije maanden stonden bij hem vooral in het teken van veel inspanningen leveren en continu herstellen.

Griekspoor haalde dit jaar de halve finales in Rotterdam en Rosmalen en presteerde ook op grandslamtoernooien redelijk, maar een echte klapper bleef vooralsnog uit.

Gemengde gevoelens

"Ik heb op zich een prima jaar, maar ik heb zeker nog niet mijn beste tennis laten zien", zegt Griekspoor stellig in aanloop naar de groepsfase van de Davis Cup in Bologna, waar hij met Nederland dinsdag begint met het duel met België. "Aan de andere kant, ik haal dit jaar wel drie keer een derde ronde op een grandslamtoernooi."

Het liefst had Griekspoor (28) zijn succesvolle seizoen van vorig jaar doorgetrokken. Hij won toen titels in Pune en Rosmalen en haalde de finale in Washington. "Mijn coach zei toen ook: verwacht niet dat je elk jaar zo'n goed seizoen hebt."

Die successen openden deuren voor hem. Zo nam Griekspoor in december met onder anderen de Amerikaan Taylor Fritz deel aan een exhibitietoernooi in Macau, een aanbod dat Griekspoor in financieel opzicht naar eigen zeggen niet kon weigeren.

Het gaat gewoon om bedragen die ik niet kan afslaan. Ik moet in een paar jaar tijd mijn geld verdienen. Tallon Griekspoor over zijn deelname aan een exhibitietoernooi in Macau

De keerzijde: hij werd mede door die trip ziek, waardoor zijn voorbereiding op het nieuwe tennisseizoen werd verstoord. "Ik liep daardoor in het begin van het jaar achter de feiten aan, dat was flink balen."

Is zo'n lucratieve trip het allemaal wel waard, wetende dat het reisschema voor een tennisser veeleisend is? "Ik zou die reis naar Macau weer doen. Als ik die trip had afgeslagen, had ik daar later misschien spijt van gekregen. Het gaat gewoon om bedragen die ik niet kan afslaan. Ik moet in een paar jaar tijd mijn geld verdienen", aldus Griekspoor.

Daar kwam ook nog een ingrijpende wissel in zijn begeleidingsteam bovenop toen hij in januari brak met zijn fysieke trainer. "Dat heeft ook veel met mij gedaan. Maar ik ben wel blij dat ik dat heb gedaan, want ik voel mij fysiek en mentaal zoveel beter. Alleen, mijn beste tennis is er nog niet uitgekomen."

Hij was dit seizoen een aantal keer dicht bij een klapper. Zo bracht hij wereldtoppers Jannik Sinner, de kersverse winnaar van de US Open, en Alexander Zverev aan het wankelen, maar de winst zat er niet in. "Ik zat vooral na die wedstrijd tegen Zverev er flink doorheen, omdat ik zo dicht bij de winst was."

ANP Tallon Griekspoor (links) verliest in juni nipt van Alexander Zverev op Roland Garros

Griekspoors deelname aan de Olympische Spelen in Parijs heeft er de voorbije zomer flink ingehakt. De in Amsterdam wonende tennisser moest voor het evenement zijn schema dusdanig aanpassen, waardoor de vrije tijd tussen de toernooien schaars was. De verhouding arbeid-rust liep behoorlijk scheef. Hij ging in juli vijf dagen naar Ibiza om bij te tanken, maar verder bestond zijn zomer uit wedstrijden spelen, trainen, reizen en vooral herstellen.

"Ik sta achter mijn keuze dat ik naar de Olympische Spelen ben gegaan. De ervaring was mooi. Ik speel bovendien graag voor mijn land en ben ook een groot sportliefhebber", aldus Griekspoor. "Maar ik zou het niet nog een keer doen, omdat ik gewoon niet fris was in de Verenigde Staten. Dat zijn ook lessen geweest."

"Het is een periode van haasten geweest, soms chaotisch, en dat heeft mij veel gekost. En ook op de US Open heb ik niet mijn beste tennis kunnen vinden, ondanks dat ik al tien dagen van tevoren in New York was aangekomen. Ik heb in jaren niet zo slecht staan trainen. Ik haalde in oefensets misschien twee games, het was zoeken voor mij."

Pro Shots Tallon Griekspoor in actie tijdens de Olympische Spelen in Parijs

Griekspoor is ondanks het uitblijven van een groot resultaat wel blij hoe hij zijn tennisleven momenteel heeft ingericht. "Ik ben tevreden hoe het momenteel naast de baan gaat. Ik vind dat ik vooral als mens een stap heb gezet. Mijn tennis is misschien nog niet van het niveau van vorig jaar, maar ik denk ik dat fysiek, mentaal en ook als mens wel ben gegroeid."

De tennisser zegt de groei naast de tennisbaan onder anderen te danken aan zijn fysiotherapeut Sebastian Pisano, die Griekspoor onder meer aan een ander voedingspatroon hielp. De Zweed blijkt Griekspoor ook als mental coach te kunnen helpen.

"Ik ben er ook van overtuigd dat deze manier van werken zich echt gaat uitbetalen in mijn tennis. Of dat nou over drie maanden of over een of twee jaar is. Ik wil dit de tijd geven en dan komen de mooie resultaten echt wel weer."

Kristof Vliegen, de coach van tennisser Tallon Griekspoor, vertelde op de US Open in New York over de toekomst van zijn pupil:

