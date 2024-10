Griekspoor met knappe zege naar derde ronde in Shanghai, treft nu Zverev

Tallon Griekspoor heeft zich zonder al te veel problemen voor de derde ronde van het Masterstoernooi in Shanghai geplaatst. Hij versloeg de Australiër Jordan Thompson (ATP-28) in twee sets: 6-3, 6-2.

In de derde ronde wacht de 28-jarige Nederlander een pittigere uitdaging. Dan speelt hij tegen de Duitser Alexander Zverev, de nummer drie van de wereld. Griekspoor wist van de vier ontmoetingen met Zverev er pas één te winnen, dat was vorig jaar tijdens het ABN Amro-toernooi in Rotterdam.

Griekspoor (ATP-40) had het donderdag, in de eerste ronde, lastig met Facundo Díaz (ATP-57). Uiteindelijk wist de Nederlander zich in drie sets te plaatsen voor de tweede ronde, maar in die tweede ronde ging het een stuk makkelijker tegen Thompson.