Lamens voor eerst in carrière halvefinalist WTA-toernooi: succes in Osaka

Suzan Lamens heeft voor het eerst de halve eindstrijd van een WTA-toernooi bereikt. De nummer 125 van de wereld won in Osaka na bijna 2,5 uur tennissen in drie sets van de Roemeense Ana Bogdan (WTA-111): 4-6, 6-3, 6-3.

De 25-jarige Lamens, die pas voor de tweede keer in de kwartfinales van een WTA-toernooi stond, maakte in de eerste set een vroege break achterstand direct ongedaan, maar serviceverlies op 3-3 kostte haar de openingsset.

In het tweede en derde bedrijf wist Lamens meteen te breken, waarna ze nooit meer op achterstand stond. In de derde set slaagden beide speelsters er vanaf 3-1 niet meer in de opslag te behouden.