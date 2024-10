Griekspoor verliest nipt van Dimitrov en loopt finale in Stockholm mis

Tallon Griekspoor is de finale van het ATP-toernooi in Stockholm misgelopen. Grigor Dimitrov was de Nederlander in een boeiend duel de baas. De Bulgaarse nummer 10 van de wereld wees Griekspoor (nummer 37) met 2-6, 7-5, 6-4 terug.

Griekspoor verloor in de derde ronde op de US Open in augustus nog kansloos van Dimitrov. In dat eerste onderlinge duel kreeg hij zelfs geen breekkans. Nu kreeg hij er vooral door de tweede opslag van Dimitrov aan te vallen in de eerste set al drie, waarvan hij er twee benutte.