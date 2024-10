NOS Sport • vandaag, 19:14 Veel lof na aankondiging stoppen Nadal: 'Je kon al zien dat hij speciaal was'

De carrière van Nadal: 22 grandslamzeges, 92 toernooizeges en 204 weken nummer 1

Het regent lovende reacties na Rafael Nadals aankondiging om na de Davis Cup Finals eind volgende maand een punt achter zijn imposante carrière te zetten.

Ook John van Lottum steekt zijn bewondering niet onder stoelen of banken voor de Spaanse tennisser die 22 grandslamzeges en 92 toernooizeges boekte, liefst 204 weken eerste stond op de wereldranglijst en tweemaal olympisch goud veroverde. "Een absolute winnaar, een fijn mens en ambassadeur voor de sport."

Ruim twintig jaar geleden stond de voormalig Nederlandse tennisprof Van Lottum (48) samen met landgenoot Martin Verkerk in een dubbelpartij tegenover de toen pas 17-jarige Nadal, die samen speelde met een andere Spanjaard, Tommy Robredo. "Dat was op Mallorca, waar hij vandaan komt. We verloren de eerste twee sets, maar wonnen uiteindelijk wel."

"Dat was de enige keer ooit dat ik tegen hem gespeeld", blikt Van Lottum terug. "Je zag dat hij nog kracht miste, zijn service was nog niet zo goed. Maar je kon toen al zien dat hij speciaal was, al had niemand kunnen bevroeden dat hij zou uitgroeien tot zo'n groot tennisicoon."

Dat Nadal met zijn voor gravel gemaakte spel ook het grastoernooi van Wimbledon twee keer op zijn naam schreef, in 2008 en 2010, plaatst hem voor Van Lottum in de buitencategorie. "Dat hij dat voor elkaar kreeg is ongekend en zegt echt iets over zijn doorzettingsvermogen en winnaarsmentaliteit."

Haarhuis: 'We sturen Nadal met veel plezier met pensioen' Davis Cup-captain Paul Haarhuis staat eind november met Nederland in de kwartfinales van de Davis Cup Finals tegen Spanje, mét Rafael Nadal. De Nederlanders kunnen dus bij winst Nadal met tennispensioen sturen. "Als het zover komt, dan doen we dat met plezier", zegt Haarhuis. "Waarom? Omdat we gewoon heel graag willen winnen en naar de halve finales winnen." Toen de loting bekend werd, gaf Haarhuis te kennen liever Canada als tegenstander te hebben gehad. Het werd Spanje. "Twee weken geleden heb ik al tegen iemand gezegd dat het weleens zijn laatste wedstrijden zouden kunnen worden. Dat voorgevoel klopte, nu hij zijn aankondiging heeft gedaan. Ik ben altijd een enorm Nadal-fan geweest en zou het geweldig vinden als hij tegen ons zijn carrière beëindigt. Maar ik denk dat de Spaanse fans daar anders over denken."

"Ik heb nooit tegen hem een singlepartij gespeeld, Raemon Sluiter ook niet", vervolgt Van Lottum. "Maar we hebben weleens tegen elkaar gegrapt dat als we op gravel tegenover hem zouden staan, we er allebei kansloos af zouden gaan. Hij zou ons geen punten gunnen. Zelfs hij met 40-0 achterstaat, gaat Nadal nog voor het punt. Een absolute winnaar. Hij laat niets lopen, zet zijn tanden erin en wil niet verliezen. Nooit."

Nadal voor altijd de gravelkoning? 'Niemand gaat Roland Garros meer zo vaak winnen'

Wat Van Lottum ook in Nadal waardeert, is het volslagen gebrek aan sterallures. "Hij is door de jaren heen altijd hetzelfde gebleven. Vanaf de eerste dag tot nu. Een ongelooflijk fijn mens die normen en waarden hoog in het vaandel heeft staan. Hij is niet veranderd, ondanks zijn status als absolute superster."

Federer: 'Het was een absolute eer' Ook twintigvoudig grandslamwinnaar Roger Federer heeft gereageerd op Nadals aankondiging. "Ik heb altijd gehoopt dat deze dag nooit zou komen. Bedankt voor de onvergetelijke herinneringen en al je ongelooflijke prestaties in de sport waar we allebei zo van houden. Het was een absolute eer." "Veertien maal dank voor miljoenen herinneringen", staat te lezen op het X-account van Roland Garros, refererend aan de veertien titels die Nadal op het Franse gravel bij elkaar sloeg. "Ik had het geluk hem ook als persoon te leren kennen, en hij is een ongelooflijk persoon", post de Italiaan Jannik Sinner, titelhouder op Roland Garros, "De lessen die hij ons, jonge spelers, heeft geleerd, hoe zich op het veld te gedragen, hoe we met situaties op het veld moeten omgaan, om nederig te blijven en niet te veranderen door het succes."

Als je Nadal zegt, zeg je ook Roger Federer. De rivaliteit tussen de twee generatiegenoten, waar later Novak Djokovic zich ook nog bijvoegde, is volgens Van Lottum een zegen geweest voor het tennis.

Reuters Roger Federer en Rafael Nadal na de Wimbledonfinale van 2008

"Ze waren vrienden en tegelijkertijd elkaars rivalen, met een groot wederzijds respect. Nadal in zijn tanktop tegen de elegantie van Federer. Hun intrigerende strijd zal me altijd bijblijven."

Geweldige ambassadeur

Van Lottum weet zeker dat er nooit meer een tennisser zal komen die het recordaantal van veertien grandslamzeges op Roland Garros uit de boeken zal slaan. "Dat zal in mijn leven niet gebeuren, absoluut niet, maar ook niet daarna. Het is ongekend."

Op de vraag of het tennis Nadal gaat missen, antwoordt Van Lottum: "Jazeker. Maar ik denk ook dat hij niet van het toneel verdwijnt. Behalve zijn eigen sublieme spel heeft hij met zijn eigen tennisacademie ook al iets moois nagelaten. Maar we blijven hem - net als Federer - echt wel zien. Hij is en blijft een geweldige ambassadeur voor de sport."