De Bakker (36) stopt nu echt als tennisser en wordt coach van De Jong

De Bakker won in 2006 de jeugdeditie van Wimbledon en haalde in de zomer van 2010 de 40ste plaats op de wereldranglijst. Sinds 2016 stond hij niet meer in de top 100.

Davis Cup

De Jong staat op dit moment 111de op de wereldranglijst en is in voorbereiding op de Davis Cup-ontmoeting van Nederland met Spanje van volgende week.

"Thiemo is de afgelopen maanden twee keer mee op reis geweest en we waren er positief over", zegt de 24-jarige De Jong over zijn nieuwe coach op een persmoment in Amstelveen. "Ik heb een goede band met Thiemo en ik denk dat de combinatie met mijn andere coach, Bas van Bentum, een hele goede is."