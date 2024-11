Reuters Jannik Sinner

NOS Sport • vandaag, 20:04 Sinner schrijft in eigen land voor het eerst ATP Finals op zijn naam

Jannik Sinner heeft voor het eerst de ATP Finals gewonnen. De Italiaanse nummer één van de wereld klopte in de finale van het eindejaarstoernooi Taylor Fritz met 6-4, 6-4.

De verliezend finalist van 2023, toen hij van Novak Djokovic verloor, was een klasse apart in Turijn. In vijf duels stond hij in geen enkele set meer dan vier games af en in totaal werd hij maar twee keer gebroken.

De Italiaan en de Amerikaan maakten er in een prachtige ambiance een mooi duel van, al ontbrak het aan spanning. Fritz, die in de poulefase ook al van Sinner verloor, maakte het zijn opponent in de rally's bij vlagen lastig, maar had geen antwoord als de Italiaan een tandje bijzette. Twee breaks waren voor Sinner voldoende voor de overwinning.

Voor de 23-jarige Sinner betekende het zijn achtste titel van het jaar. Hij was in 2024 onder meer de beste op de Australian Open en de US Open.

Sinner: 'Speciaal om in eigen land te winnen'

"Het is mijn eerste titel in Italië en die is erg speciaal voor mij", zei Sinner na afloop op de baan. "Ik heb bij iedere wedstrijd gekeken wat het beste strijdplan was voor die tegenstander. Ik had bijna niet beter kunnen spelen."

Met de ATP Finals zit het seizoen er nog niet op voor de tennissers. Volgende week wordt er in Málaga nog gestreden om de Davis Cup, vorig jaar gewonnen door het Italië van Sinner. Het is nog de vraag of de Italiaan afreist naar Málaga.

Reuters Teleurstelling bij verliezend finalist Taylor Fritz