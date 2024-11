AFP Jannik Sinner tijdens zijn partij tegen Casper Ruud

NOS Sport • vandaag, 17:31 • Aangepast vandaag, 22:12 Sinner en Fritz plaatsen zich voor eindstrijd ATP Finals na zeges op Ruud en Zverev

Jannik Sinner en Taylor Fritz spelen zondag de finale om winst van de ATP Finals in Turijn. Sinner klopte Casper Ruud in zijn halve finale in twee sets: 6-1, 6-2. Fritz was in de halve eindstrijd in drie sets met 6-3, 3-6, 7-6 (3) te sterk voor Alexander Zverev.

Sinner, vorig jaar verliezend finalist, had nog geen set verloren in zijn drie duels met Ruud, die een jaar eerder tot de finale reikte. De Italiaanse nummer één van de wereld kwam ook dit keer nauwelijks in de problemen.

In de eerste set stond Sinner al gauw met 3-0 voor. Ruud drong in de vijfde game even aan, maar kon niet voorkomen dat Sinner de eerste set eenvoudig binnenhaalde. De Italiaan had er slechts een half uur voor nodig.

In de tweede set bood Ruud beter partij, al kon de Noorse nummer zeven van de wereld nooit aan het niveau van Sinner tippen. Sinner serveerde de partij op love uit.

Ongemeen spannende partij

Fritz had zich eerder op de dag al toegang tot de finale verschaft in een partij die tot aan het eind ongemeen spannend was. De stand in onderlinge duels was nipt in het voordeel van Fritz (6 om 5), die dit jaar Zverev zowel op de US Open als op Wimbledon versloeg.

AFP Taylor Fritz

Net als toen waren de verschillen dit keer klein en ontliepen de twee elkaar weinig. De eerste set viel de kant op van Fritz, waarna Zverev een tandje bijzette in de tweede set.

Tiebreak

In de beslissende set liet Zverev vijf breekkansen liggen en Fritz drie. Zodoende moest een tiebreak de beslissing brengen. De Amerikaan, halvefinalist in 2022, strafte daarin twee foutjes af van tweevoudig toernooiwinnaar Zverev.

De finale wordt zondag om 18.00 uur afgewerkt. In de poulefase won Sinner in twee sets van Fritz (6-4, 6-4).