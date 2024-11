Sinner overtuigend naar halve finales ATP Finals in Turijn, ook Fritz is door

ANP Jannik Sinner

Jannik Sinner en Taylor Fritz hebben in Turijn de halve finales bereikt van de ATP Finals. Fritz klopte in de middag Alex de Minaur (5-7, 6-4, 6-3), waardoor Sinner al zeker was van plaatsing. De Italiaan vloerde zelf in de avond Daniil Medvedev: 6-3, 6-4.

De Rus moest in twee sets winnen van Sinner, anders zat zijn toernooi erop. Hun onderlinge stand was met elk zeven zeges keurig in balans, al had Medvedev slechts één van hun laatste acht partijen gewonnen.

Sinner wilde in eigen huis geen flater slaan, speelde sterk en in de eerste set overklaste hij Medvedev. De Rus gaf niet op en probeerde Sinner te verrassen met onorthodox spel. De mondiale nummer een gaf echter geen krimp.

Fritz verslaat De Minaur

In de partij tegen De Minaur worstelde Fritz, de Amerikaanse nummer vijf van de wereldranglijst, lange tijd met zijn eerste opslag en verloor hij tweemaal zijn service in de eerste set, die naar De Minaur ging.

AFP Taylor Fritz strijdbaar in partij tegen Alex de Minaur

Fritz had in de tweede set al twee breakpoints weggewerkt toen De Minaur op 4-5 verkrampte. De Amerikaan verzilverde zijn derde setpunt en trok de stand zo gelijk.

Daarmee was het verzet gebroken van de Australische nummer negen van de wereld, die in twee sets had moeten winnen om zicht te houden op de halve finales. Fritz kwam in de derde set niet meer in de problemen en serveerde de partij op love uit.

Morgen staan de laatste partijen in de andere groep in Turijn op het programma. Casper Ruud treft dan Andrej Roebljov en Alexander Zverev staat tegenover Carlos Alcaraz.