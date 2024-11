Dubbelspecialist Koolhof verliest derde groepsduel ATP Finals en ligt uit toernooi

Dubbelspecialist Wesley Koolhof en zijn Kroatische partner Nikola Mektic zijn er niet in geslaagd zich te kwalificeren voor de halve finales van de ATP Finals, die deze week worden gehouden in Turijn.

Het duo verloor de derde en laatste groepswedstrijd in de supertiebreak van Harri Heliovaara en Henry Patten, die ongeslagen bovenaan staan in groep B: 6-4, 3-6, 10-12.

Break

Koolhof en Mektic begonnen de partij met een break in de eerste game en gaven de voorsprong in de eerste set niet meer uit handen. In de tweede set moest het duo op 1-2 een break verwerken, waarna de set met 3-6 werd verloren.

Koolhof is bezig aan zijn laatste weken als proftennisser. Aan het einde van dit jaar gaat hij met pensioen. De 35-jarige tennisser uit Duiven heeft 21 dubbeltitels achter zijn naam staan en won de ATP Finals in 2020 met Mektic aan zijn zijde.

Later deze maand komt hij met het Nederlandse team nog in actie in de kwartfinales van de Davis Cup Finals. Daarin is gastland Spanje de tegenstander.