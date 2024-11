Koolhof overleeft matchpoint bij ATP Finals en maakt nog kans op halve finale

Dubbelspecialist Wesley Koolhof en zijn Kroatische partner Nikola Mektic zijn ontsnapt aan uitschakeling bij de ATP Finals in Turijn. In hun tweede groepsduel wonnen Koolhof en Mektic in een beslissende supertiebreak van Marcel Granollers/Horacio Zeballos: 4-6, 7-6 (6), 10-8.