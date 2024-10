Dubbelspecialist Koolhof in slotjaar zeker van deelname aan ATP Finals

Wesley Koolhof mag volgende maand in Turijn meedoen aan de ATP Finals. De 35-jarige tennisser, bezig aan zijn laatste jaar als professional, is samen met zijn Kroatische dubbelpartner Nikola Mektic zeker van een plek op het eindtoernooi na de nederlaag van Nathaniel Lammons en Jackson Withrow in de eerste ronde van het masterstoernooi van Parijs.