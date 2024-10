Koolhof zegeviert samen met Mektic in Shanghai en nadert ticket ATP Finals

Met de eindzege spekte de 35-jarige Koolhof niet alleen zijn portemonnee, ook een plek in de ATP Finals van volgende maand in Turijn is een stuk dichterbij gekomen. Dat evenement met 's werelds beste acht dubbels moet het laatste 'reguliere' toernooi worden voor de dubbelspecialist, die daarna nog de Davis Cup Finals speelt en dan een punt zet achter zijn topsportcarrière.

Vierde titel van het jaar

In Shanghai werkten Koolhof en de Kroaat Mektic, die eerder dit jaar ook al in Auckland, Rotterdam en Indian Wells de besten waren, in de eerste set zes breekpunten weg en hadden ze zelf aan die ene breekkans in de zevende game genoeg om de set naar zich toe te trekken. In de tweede set sloeg het als eerste geplaatste koppel al op 1-1 toe.