Veel vraagtekens rond afscheid Nadal, maar niet bij Oranje: 'Wij rekenen op hem'

Speelt hij wel of speelt hij niet? Het is in Málaga de grote vraag of Rafael Nadal komende dinsdag voor Spanje in actie komt in de Davis Cup-ontmoeting met Nederland. "Wij rekenen op Nadal, want ik zie hem hier zoveel uren maken", zegt Oranje-captain Paul Haarhuis.

De 22-voudig grandslamkampioen wil volgende week voor eigen eigen publiek zijn imposante tennisloopbaan beëindigen, maar er zijn twijfels of Nadal nog sterk genoeg is om het Spaanse team te kunnen helpen. En het is ook nog onduidelijk of hij in het enkel- of dubbelspel uitkomt.

"We moeten eerst zien hoe het in de trainingen gaat en als ik niet het gevoel heb dat ik kan winnen in het enkelspel, dan wil ik niet spelen", liet Nadal zaterdag zelf weten. "Als ik me niet klaar voel, ben ik de eerste die dat tegen de captain zegt."

Gedreven als altijd

Nadal verblijft sinds donderdag in Málaga en is sindsdien niet van de tennisbaan weg te slaan. De Spanjaard oogt gedreven als altijd en het is duidelijk dat hij alle opties open laat, want de tennislegende traint ook voor het dubbelspel.

Voor Haarhuis en zijn spelers voelt het sowieso bijzonder om het aanstaande afscheid van Nadal van dichtbij mee te maken. "Maar wij moeten vooral zelf goed spelen, wie er ook tegenover ons komt te staan", benadrukt de captain.

"Het enige is dat ik met de spelers misschien de training erop aanpas. Ik bereid ze voor op alle mogelijke tegenstanders", aldus Haarhuis, die het 17-jarige talent Mees Röttgering uitnodigde om als sparringpartner mee naar Málaga te gaan. Röttgering is net als Nadal linkshandig.

Heksenketel

Haarhuis zegt ook uit te kijken naar de verwachte heksenketel in het stadion van Málaga, dat plaats biedt aan 11.000 toeschouwers.

"Die uitdaging is leuk, want daarvoor ben je ook profsporter geworden. Op papier zullen we de meeste kans hebben in het tweede enkelspel, met Botic van de Zandschulp tegen Nadal of Roberto Bautista Agut. Maar vergeet niet dat de druk op Carlos Alcaraz (die tegen Tallon Griekspoor speelt, red.) ook groot is. Daar moeten we gebruik van maken."

De ontmoeting tussen Spanje en Nederland is uitverkocht, maar doorverkoopwebsites bieden nog voor een veelvoud tickets aan. Een plek onderaan langs de baan? Ruim 7.000 euro.

Van de Zandschulp zou namens Nederland de speler kunnen worden die Nadal in het enkelspel treft. De Nederlander, die zijn twee eerdere duels met de tennisgrootheid verloor, werd de voorbije weken al bedolven onder de app-berichten en vragen over die mogelijke confrontatie.

"Ze zullen hier allemaal voor Rafa zijn. Het is uitverkocht, met vrijwel alleen maar Spanjaarden. Een mooie atmosfeer, maar ik vind het fijn om voor een groot publiek te spelen. Het maakt mij ook niet uit of ze voor of tegen mij zijn", aldus Van de Zandschulp.

Hij zou het een domper vinden als Nadal dinsdag niet in actie komt. "Natuurlijk zou ik het liefst nog één keer tegen hem willen spelen, helemaal onder deze omstandigheden. Ik zou ervan balen, maar aan hun andere optie, Roberto Bautista Agut, zal ik ook mijn handen vol hebben."

Ook voor dubbelspecialist Wesley Koolhof wordt het een bijzondere week, aangezien hij net als Nadal na de Davis Cup zijn carrière voor gezien houdt.

"Mijn afscheid sneeuwt onder omdat Rafa alle aandacht opeist", glimlacht Koolhof, die vorige week bij de ATP Finals in Turijn in de groepsfase werd uitgeschakeld. "Maar dat maakt uiteraard weinig uit voor mij, Nadal heeft belachelijk veel voor het tennis betekend, ook voor mij."

Stelt Koolhof tennispensioen uit? Wesley Koolhof heeft zich onlangs door captain Paul Haarhuis laten overhalen om eventueel in het Davis Cup-weekend van begin februari nog één keer in actie te komen voor Nederland. Dat betreft dan een kwalificatieronde voor de editie van 2025. "Als het team ermee akkoord is, dan wil ik er best over nadenken", zegt Koolhof. "En er is ook een grotere kans dat ik 'ja' zeg als we een thuiswedstrijd spelen. Bij Peru-uit, zeg ik honderd procent 'nee'. Dan ben ik gewoon liever thuis, want dat is ook een van de redenen dat ik stop."