EPA Politie in Port-au-Prince

NOS Nieuws • vandaag, 01:43 Artsen zonder Grenzen weg uit hoofdstad Haïti na bedreigingen door politie

Artsen zonder Grenzen (AzG) heeft zich teruggetrokken uit de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince. De hulporganisatie noemt bedreigingen van het politiekorps als reden.

"We zijn het gewend om in omstandigheden van extreme onveiligheid te werken in Haïti en elders, maar als zelfs de handhaving een bedreiging wordt, hebben we geen andere keuze dan onze projecten te stoppen."

Een ambulance van AzG werd vorige week aangevallen door een onbekende groep en politieagenten. Daarbij zijn twee patiënten gedood en zijn medewerkers van de hulporganisatie gewond geraakt. Sindsdien zijn ambulancemedewerkers door agenten herhaaldelijk lastig gevallen en bedreigd, schrijft AzG.

Vorige week werd de luchthaven van de hoofdstad enige tijd gesloten nadat een Amerikaanse passagiersvlucht werd beschoten door bendes. Daarbij raakte een medewerker aan boord lichtgewond. Vorige maand werd een VN-helikopter die boven Port-au-Prince vloog beschoten door bendes, daarbij raakte niemand gewond.

Jarenlange crisis

Haïti verkeert al jarenlang in een crisis. Volgens schattingen van de VN hebben bendes ongeveer 85 procent van de hoofdstad in handen en zijn er dit jaar al 4900 mensen om het leven gekomen. Ook zijn tienduizenden mensen op de vlucht

Na de moord op president Moïse in 2021 zijn er geen verkiezingen meer geweest. Premier Conille is vorige week een half jaar na zijn aanstelling ontslagen. De reden is onduidelijk.

In deze video wordt meer uitgelegd over de achtergrond van het bendegeweld in Haïti:

4:49 Van armoede tot bendegeweld: wat gaat er mis in Haïti?