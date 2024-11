AFP Politie in de straten van Port-au-Prince

NOS Nieuws • vandaag, 03:09 Haïti sluit vliegveld na beschieting Amerikaanse passagiersvlucht door bendes

In Haïti is de internationale luchthaven tijdelijk gesloten nadat bendes gisteren het vuur openden op een vliegtuig dat wilde landen op de luchthaven. Daarbij raakte een medewerker aan boord lichtgewond. Het toestel, dat vertrokken was uit de Amerikaanse staat Florida, werd vervolgens omgeleid naar de Dominicaanse Republiek.

In andere delen van de stad waren vandaag gevechten tussen politie en bendes. Ook werden er huizen in brand gestoken en waren meerdere scholen gesloten.

Het is het tweede incident binnen enkele weken. Vorige maand werd een VN-helikopter die boven Port-au-Prince vloog beschoten door bendes. De inzittenden raakten daarbij niet gewond.

De Amerikaanse ambassade in Haïti zegt op de hoogte te zijn van de sluiting van de luchthaven. De situatie in het land is "onvoorspelbaar en gevaarlijk", schrijft de ambassade. "Reizen is op eigen risico. De Amerikaanse overheid kan uw veiligheid niet garanderen als u naar luchthavens, grenzen of verdere bestemmingen reist." Vanwege het aanhoudende geweld is de ambassade morgen gedeeltelijk gesloten.

Bestorming gevangenis

Haïti verkeert al jarenlang in een crisis, door onder meer natuurgeweld, politieke instabiliteit en bendegeweld. In 2021 werd president Moïse vermoord, waarna interimpremier Henry aan de macht kwam. Sinds de moord op de president zijn er geen verkiezingen geweest in het land.

Begin dit jaar ontsnapten duizenden gedetineerden in de hoofdstad Port-au-Prince, nadat de gevangenis was bestormd. Ook werden meerdere regeringsgebouwen en politiebureaus aangevallen. De internationale luchthaven werd toen overgenomen door de bendes. Maandenlang was het vliegveld gesloten.

VN-missie

De toenmalige premier Henry was op dat moment in Kenia om te overleggen over een VN-missie om het bendegeweld onder controle te krijgen. Door de geweldsexplosie in het land kon hij niet terugkeren. De bendeleiders eisten zijn onmiddellijke aftreden. Niet lang daarna stapte Henry op.

Gisteren werd bekend dat ook zijn opvolger nog geen half jaar na zijn aanstelling premier Conille is ontslagen. De overgangsraad heeft nu zakenman Alix Didier Fils-Aimé aangewezen als nieuwe premier.

Die negenkoppige raad heeft samen met de premier de taak om nieuwe nationale verkiezingen te organiseren. Dat moet voor 7 februari 2026 gebeuren. De raad wordt geplaagd door onderlinge en politieke strijd. Zo worden meerdere leden in een rapport beschuldigd van corruptie.

Volgens schattingen van de VN hebben de bendes ongeveer 85 procent van de hoofdstad in handen. Door het geweld zijn bijna 4900 mensen om het leven gekomen. Tienduizenden anderen zijn op de vlucht geslagen.

In deze video wordt meer uitgelegd over de achtergrond van het bendegeweld in Haïti:

4:49 Van armoede tot bendegeweld: wat gaat er mis in Haïti?