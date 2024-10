Bende in Haïti richt bloedbad aan, zeker 70 mensen gedood

Een Haïtiaanse bende heeft gisteravond een bloedbad aangericht in de stad Pont-Sondé. Gewapend met automatische geweren trokken bendeleden door de stad en doodden zij zeker 70 mensen, meldt het Bureau voor de Mensenrechten van de VN vandaag.

Onder de doden waren tien vrouwen en drie jonge kinderen. Volgens een woordvoerder van het VN-mensenrechtenbureau staken de bendeleden tientallen huizen en voertuigen in brand in de stad, op zo'n 100 kilometer ten noorden van hoofdstad Port-au-Prince.

"Deze afschuwelijke misdaad tegen weerloze vrouwen, mannen en kinderen is niet alleen een aanval op de slachtoffers, maar op de hele Haïtiaanse natie", schrijft de Haïtiaanse interim-premier Conille op X .

Bendes sloegen handen ineen

Haïti wordt al jarenlang geteisterd door bendegeweld. Eerder dit jaar laaide dat geweld flink op toen verschillende rivaliserende bendes de handen ineen sloegen en de oorlog verklaarden aan de toenmalige premier. De bendes kregen grote delen van het land in handen en namen zelfs tijdelijk de internationale luchthaven over.

In de hoofdstad Port-au-Prince stichtten ze destijds brand in onder meer politiebureaus en ziekenhuizen. Ook vielen ze twee gevangenissen van het land binnen, waar ze ruim 4000 gevangenen bevrijdden.

De humanitaire gevolgen zijn enorm voor de bewoners van het land. Meer dan 110.000 mensen ontvluchtten de afgelopen 7 maanden hun huis, berekende de Internationale Organisatie voor Migratie van de VN eerder deze week . In totaal zijn er meer dan 700.000 Haïtianen intern ontheemd.

Internationale politiemacht

Om het bendegeweld een halt toe te roepen is er dit jaar een VN-vredesmissie opgestart. Onder leiding van Kenia werd een internationale politiemacht naar het Caribische land gestuurd. In eerste instantie werden er 400 zwaarbewapende agenten ingezet.

Tot nu toe valt de voortgang van de missie tegen. De troepenmacht heeft te maken met materiële tekorten, vertelden vier anonieme agenten vorige maand aan persbureau Reuters . Ook zou de agenten een maandelijkse bonus beloofd zijn, maar hadden ze die tot dan toe nog niet ontvangen. "Het is erg demoraliserend", zei een van hen daarover.

Wat gaat er mis in Haïti? In deze video leggen we het uit: