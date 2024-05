Na jarenlange onrust en bendegeweld moet nieuwe missie veiligheid herstellen in Haïti

Afrika-correspondent Saskia Houttuin:

"In Kenia is de troepenmacht voor Haïti al geruime tijd een verhit onderwerp van debat. De oppositie wilde uitzending blokkeren. Zeker de laatste maanden, sinds de geweldsuitbarsting, zijn er zorgen over de veiligheid van de uitgezonden politieagenten. Bovendien is er in Kenia is veel sprake van politiegeweld. Het is dan de vraag of zij wel in staat zijn om de situatie te de-escaleren.

Tegelijkertijd zijn Keniaanse troepen over het algemeen goed getraind, in binnen- én buitenland, zo vertelde een voormalig politiewoordvoerder tegen CNN. En ze hebben veel ervaring in het buitenland: Kenia heeft vaker vredestroepen naar conflictlanden gestuurd, zoals de Democratische Republiek Congo, Somalië en Sierra Leone, en buiten Afrika het voormalig Joegoslavië en Cambodja.

Door de missie in Haïti te leiden, wil de Keniaanse overheid de wereld laten zien dat zij een betrouwbare partner zijn in de strijd tegen geweld. Ook is het voor Kenia financieel aantrekkelijk: de participerende landen ontvangen extra training en materieel, en een toelage voor hun bijdrage."