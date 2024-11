ANP Nora Achahbar

NOS Nieuws • gisteren, 23:16 Oud-staatssecretaris Achahbar: 'Ik ben niet weggegaan vanwege racisme'

De vrijdag afgetreden staatssecretaris Nora Achahbar (NSC) heeft in een gesprek met het SBS-programma Hart van Nederland teruggeblikt op de week die achter haar ligt. Haar vertrek uit het kabinet leidde tot een crisis, omdat de andere bewindslieden van haar partij ook overwogen om op te stappen. Uiteindelijk werd de crisis bezworen na urenlang overleg op het Catshuis.

Het is voor het eerst sinds haar aftreden dat Achahbar ingaat op vragen van de pers. Ze benadrukt nogmaals dat onder andere de polariserende omgangsvormen haar hebben bewogen te vertrekken. "Daarmee bedoel ik de felheid binnen de ministerraad maar met name ook wat bewindspersonen en Tweede Kamerleden naar buiten toe zeggen." Ze geeft opnieuw geen specifieke voorbeelden van de omgangsvormen.

Ze spreekt wel uitdrukkelijk tegen dat ze is gestopt vanwege racistische uitlatingen in het kabinet. "Ik lees bizarre uitspraken die niet kloppen. Ik ben niet weggegaan vanwege racisme. Het is beschadigend."

Achahbar weet niet, zegt ze, waardoor dit verhaal in de wereld is gekomen. "Ik heb geen idee wat daar gebeurd is. Het lijkt wel op het spel van vroeger waarbij je iets in elkaars oor fluistert, aan het einde van de kring komt er dan een heel ander woord uit. Er is iets niet goed gegaan."

Zuurstof

Waar ze zich vrijdag beperkte tot een summiere verklaring, wil Achahbar ook tegen Hart van Nederland niks zeggen over een uitspraak over "kut-Marokkanen" die in de ministerraad zou zijn gedaan, naar aanleiding van de rellen in Amsterdam rond de voetbalwedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv. "Ik wil niet ingaan op specifieke woorden, dan geef ik het zuurstof. Ik kan alleen zeggen dat ik verbijsterd was over de berichtgeving."

Op herhaalde verzoeken van de NOS om nadere toelichting heeft Achahbar de afgelopen week geen reactie gegeven. "Ik heb niet eerder gereageerd omdat ik in een rollercoaster zat de afgelopen dagen", is nu haar verklaring. "Ik hoop dat dat nu stopt."

'Niet uit mijn koker'

Over minister Heinen van Financiën, die door Haagse bronnen werd beticht van racistische uitlatingen, zegt ze dat "die geruchten niet uit mijn koker" komen. Ze heeft vrijdag goed afscheid genomen van Heinen en begrijpt niet waar de suggestie vandaan komt dat de samenwerking moeizaam was. Als staatssecretaris van Toeslagen en Douane zat ze op het departement waarvoor Heinen als minister politiek verantwoordelijk is.

Over de toekomst van het kabinet-Schoof wil ze weinig kwijt. "De samenwerking met de PVV kan alleen werken als iedereen zich aan de gezamenlijke basislijn van de vier coalitiepartijen houdt. Ik durf niet te voorspellen of dat gaat gebeuren."

Achahbar zei vrijdag in haar verklaring dat ze vertrekt vanwege 'polariserende omgangsvormen' binnen het kabinet:

