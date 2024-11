NOS Nieuws • vandaag, 13:40 • Aangepast vandaag, 14:06 Twee NSC-Kamerleden stappen op na vertrek Achahbar, hekelen 'gebrek aan fatsoen'

Twee NSC-fractieleden leggen hun Kamerlidmaatschap neer na de onrust van vorige week. Het gaat om Femke Zeedijk en Rosanne Hertzberger, maakte interim-fractievoorzitter Van Vroonhoven bekend na afloop van de wekelijkse fractievergadering van de regeringspartij.

Afgelopen vrijdag stapte NSC-staatssecretaris Achahbar op vanwege de discussie in het kabinet over antisemitisme. Er was ook een dreiging dat alle NSC-bewindslieden het voorbeeld van Achahbar zouden volgen en zouden opstappen. Uiteindelijk werd die crisis bezworen en bleven de andere ministers en staatssecretarissen aan.

Zeedijk zei in een toelichting dat ze zich al maanden stoort aan hoe het eraan toegaat in de politiek en een "gebrek aan fatsoen". "Het debat in Den Haag gaat te weinig over de oplossingen." Volgens de NSC'er ontstaat met het vertrek van Achahbar, die Marokkaanse wortels heeft, een beeld "alsof iemand met die achtergrond niet welkom is".

Gezicht van discriminatie

Zeedijk zei ook dat ze zelfreflectie hierover heeft gemist bij de premier en de rest van het kabinet. "Voor mij heeft discriminatie hiermee een gezicht gekregen. Hier trek ik een grens", zei ze ook. Maar op de vraag van wie dat gezicht dan is, gaf ze geen antwoord.

Hertzberger stelde dat het opstappen van Achahbar aantoont dat het in het kabinet "ernstig uit de hand loopt". Ze had het over "volstrekt ongepaste uitspraken" die worden gedaan "voor en achter de schermen". Herzberger noemde het verder "onaanvaardbaar" hoe er wordt gesproken over Nederlanders.

Ook voor Herzberger speelt het al langer, zei ze. In juli uitte ze naar eigen zeggen al haar zorgen over de opstelling van de PVV. "Helaas moeten we constateren dat bij meer partijen de remmen los zijn."

Beter landsbestuur

Volgens Herzberger zijn "basale normen van fatsoen, beschaving en hoe je spreekt over Nederlanders" met voeten getreden. "Nu Nora is opgestapt, kan ik niet doorgaan. Ik heb geen geloofwaardig pad gezien", aldus de NSC'er. "Ik wens NSC een beter politieke klimaat toe en een beter landsbestuur toe."

De rest van de NSC-fractie gaat volgens Van Vroonhoven "met volle kracht vooruit", net als het NSC-smaldeel in het kabinet. De twee Kamerleden geven hun zetel terug, wat betekent dat andere NSC'ers, die op de kieslijst stonden, de Kamer in kunnen komen.