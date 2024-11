Kabinet-Schoof na nieuwe crisis verder, stabiliteit blijft een vraagteken

Politiek verslaggever Xander van der Wulp:

"Dit was toch wel een heel opmerkelijke persconferentie van de premier, want hij zei eigenlijk niet zo veel. Ik denk dat het toch een persconferentie was waar hij zich even doorheen moest slaan. Hij herhaalde eigenlijk maar één antwoord op elke vraag: 'Er is of was geen sprake van racisme, noch in het kabinet, noch in de fractie.' Op elke andere vraag zei hij dat hij daar niets over wilde en kon zeggen, omdat het zich heeft afgespeeld in de ministerraad. Notulen van de ministerraad worden pas na twintig jaar openbaar gemaakt.

Dat er heel stevige dingen zijn gezegd tijdens de ministerraad, is wat wij de hele dag hebben gehoord van betrokken partijen. Alle vragen die werden gesteld, komen dus niet uit het niets. Toch is de conclusie nu dat er een staatssecretaris vertrekt en de rest het liefst zo snel mogelijk door wil.

'Uit elke crisis kom je sterker', zei de premier ook nog. Dat is nog maar de vraag. Het heeft heel veel gedaan met de verhoudingen tussen de partijen. Achter de schermen wordt er over elkaar gesproken en reputaties zijn geschaad. Dit is weer een buts in de verhoudingen."