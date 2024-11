ANP Waarnemend NSC-fractievoorzitter Van Vroonhoven komt aan bij het crisisberaad in Den Haag

NOS Nieuws • gisteren, 22:38 Val kabinet afgewend: Achahbar vertrekt, andere NSC'ers blijven in kabinet

In Den Haag is een kabinetsval voorkomen. Na het aangekondigde vertrek van NSC-staatssecretaris Achahbar eerder vandaag was er urenlang crisisberaad in het Catshuis met als uitkomst dat de andere NSC-bewindslieden wel in het kabinet blijven. Dat melden goed ingevoerde bronnen aan de NOS.

Premier Schoof voerde vanavond vooral overleg met de fractievoorzitters van de coalitiepartijen, Wilders (PVV), Yesilgöz (VVD), Van Vroonhoven (NSC) en Van der Plas (BBB). Daar werd de kabinetscrisis bezworen.

Op dit moment worden de verschillende fracties bijgepraat. Die moeten het gevonden compromis ook steunen.

Eerder vandaag werd duidelijk dat NSC-staatssecretaris Achahbar (Toeslagen en Douane) haar ontslag ging indienen uit onvrede over gebeurtenissen binnen het kabinet na het geweld in Amsterdam rond de voetbalwedstrijd vorige week tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv.

Afgelopen maandag, tijdens de ministerraad, zouden de gemoederen hoog zijn opgelopen, en zouden naar de mening van Achahbar racistische uitspraken zijn gedaan. Achahbar, die een Marokkaanse achtergrond heeft, zou toen al hebben aangegeven als bewindspersoon bezwaren te hebben tegen bepaald woordgebruik door haar collega's.

Verklaring rechtsstaat

Volgens ingewijden vindt de vertrekkende staatssecretaris dat bewindslieden zich niet hebben gehouden aan de verklaring over de rechtsstaat die tijdens de formatie is opgesteld. Daarin staat onder meer dat men elkaar in discussies heel zou laten, wat volgens Achahbar niet is gebeurd.

In de loop van de avond was rond NSC te horen dat de overige bewindslieden alleen door zouden willen als de collega's van de coalitiepartners zouden erkennen dat er een grens is overschreden en excuses zouden aanbieden. Of dat inderdaad is gebeurd, is niet duidelijk.

Later vanavond worden er verklaringen verwacht van in ieder geval Achahbar en premier Schoof.