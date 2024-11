Aangiftes tegen staatssecretaris Nobel en Maccabi-aanhangers

Moskeeverbond K7 heeft aangifte gedaan tegen staatssecretaris Jurgen Nobel (Participatie en Integratie) vanwege zijn uitspraken over het geweld in Amsterdam. "Het is een vrij land, dus iedereen kan en mag aangifte doen", reageerde Nobel vandaag voorafgaand aan de ministerraad. "Tegelijkertijd had ik liever gezien dat ze het gesprek met mij waren aangegaan."