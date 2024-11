NOS ME bij winkelcentrum de Amsterdamse Poort

NOS Nieuws • vandaag, 12:40 Na geweld in Amsterdam laait politieke discussie over integratie weer op

Na de gebeurtenissen en het geweld vorige week in Amsterdam laait in de politiek de discussie over integratie weer op. Nederland heeft een integratieprobleem, zeggen diverse bewindslieden van het kabinet en ook fractievoorzitters van coalitie- en oppositiepartijen.

VVD-staatssecretaris Nobel van Participatie en Integratie sprak vanmorgen voor aanvang van de wekelijkse kabinetsvergadering zelfs van een "groot integratieprobleem" omdat "een groot deel van de islamitische jongeren" de Nederlandse normen en waarden niet onderschrijft. Nobel noemde, net als andere bewindslieden, de gebeurtenissen van vorige week "ontoelaatbaar".

Volgens Nobel is de oorzaak van wat er in Amsterdam gebeurde "veel breder" dan alleen het integratieprobleem, en waren islamitische jongeren niet de enigen die over de schreef gingen, maar hij denkt ook "dat we het taboe niet uit de weg moeten gaan". Bij de beelden van aanvallen op supporters van de Israëlische voetbalclub Maccabi Tel Aviv hoorde Nobel "Arabische teksten". Volgens Nobel weet je dan "dat het jongeren met een Arabische achtergrond zijn".

Eerder dit weekend zei VVD-leider Yesilgöz op de website van de partij dat de Nederlandse vrijheden "onder druk staan" en we dit "moeten benoemen." Op NPO Radio 1 zei Yesilgöz vanmorgen dat "alle maatregelen die Jodenhaat tegengaan overwogen moeten worden". Ook het intrekken van een dubbele nationaliteit moet volgens haar bekeken worden, maar die wetten zijn er nog niet, benadrukte ze. Verder moet het probleem breed aangepakt worden. Dat begint volgens haar thuis, op school, en in moskeeën.

'Geen waarschuwingen vanuit Israël'

Op het CDA-congres sprak partijleider Bontenbal over een "integratiecrisis". PVV-leiders Wilders reageerde via X met een oproep dat iedereen die zich schuldig maakte aan strafbare feiten het land uit moet.

Staatssecretaris Nobel ziet niets in die oproep. "Dat is heel moeilijk bij mensen met een Nederlands paspoort", zegt hij. Nobel zegt aan een actieplan te werken en hoopt dat "zo snel mogelijk" te presenteren. Over de inhoud van het plan liet Nobel nog niet veel los. Hij zei dat het onder meer om betere inburgering, hogere taaleisen en het onderschrijven van de Nederlandse normen en waarden moet gaan.

Minister Van Weel van Justitie noemt het geweld van vorige week "weerzinwekkend" en zegt dat er hard gewerkt wordt om alle daders op te sporen. Het kabinet werkt aan een antisemitisme-strategie en hoopt daar nog deze week mee te komen, aldus Van Weel.

Gewaarschuwd?

Berichten vanuit Israël dat onze inlichtingendiensten zouden zijn gewaarschuwd door Israël kan Van Weel niet bevestigen. Volgens de minister heeft hij alles laten checken, maar zijn dergelijke waarschuwingen "vooralsnog niet gevonden".

Daardoor werd de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi niet als risicowedstrijd gezien. Anders had Van Weel dat "wel gemeld". De minister zegt dat er nog steeds gekeken wordt om zeker te weten dat er "niets gemist wordt".

Vermoedelijk woensdag debatteert de Tweede Kamer over de gebeurtenissen en problemen.

Kijk hier hoe staatssecretaris Nobel reageert op het geweld van afgelopen week:

1:24 Nobel: we hebben een integratieprobleem