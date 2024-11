Premier zwijgt over wat er is gezegd, maar bezweert: geen sprake van racisme

In het Catshuis in Den Haag was vandaag urenlang crisisoverleg gaande, nadat NSC-staatssecretaris Achahbar haar vertrek had aangekondigd.

NSC-staatssecretaris Achahbar kondigde vrijdag haar vertrek aan

Er ontstond een crisissfeer, ook de fractieleiders van de coalitiepartijen kwamen naar het Catshuis

Een crisis werd bezworen, NSC-bewindslieden blijven aan

Premier Schoof zegt dat er van racisme geen sprake is