Schoof: in het kabinet en fracties is en was geen racisme • 'Blij dat we doorgaan'

In het Catshuis in Den Haag was vandaag urenlang crisisoverleg gaande, nadat NSC-staatssecretaris Achahbar haar vertrek had aangekondigd.

Volgens Achahbar hebben bewindslieden zich eerder deze week racistisch uitgelaten

Lang bleef onduidelijk of ook andere NSC-bewindslieden zouden opstappen

Premier Schoof had vanavond crisisoverleg met de fractieleiders van de vier coalitiepartijen