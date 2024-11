ANP Fractievoorzitters van SP, GroenLinks-PvdA en Denk in Tweede Kamer

NOS Nieuws • vandaag, 15:05 Oppositie eist opheldering van Schoof over vertrek Achahbar, 'kabinet in chaos'

Oppositiepartijen willen zo snel mogelijk van premier Schoof opheldering over het vertrek van staatssecretaris Achahbar uit het kabinet. Zo willen ze meer weten over mogelijke racistische uitlatingen die bewindslieden hebben gedaan, laten ze weten via X.

Eerder vanmiddag werd bekend dat de staatssecretaris voor Toeslagen en Douane vandaag haar ontslag zal indienen uit onvrede met gebeurtenissen in de ministerraad, afgelopen maandag. Daar zou de discussie over de gewelddadigheden in Amsterdam hoog zijn opgelopen en werden naar de mening van Achahbar racistische uitspraken gedaan. De NSC-staatssecretaris heeft een Marokkaanse achtergrond.

Achahbar heeft nog geen verklaring gegeven en de oppositiepartijen weten ook nog niet wat er maandag precies gezegd is. D66-leider Jetten concludeert wel dat het "kabinet in chaos" is. SP-leider Dijk stelt dat dit kabinet "aan de rand van de afgrond staat".

'Grens trekken'

De oppositiepartijen begrijpen de stap van Achahbar en sommigen loven ook haar werk als staatssecretaris die de toeslagenaffaire probeert op te lossen. Partijleider Timmermans van GroenLinks-PvdA noemt het op X "volkomen terecht" dat Achahbar een "grens trekt".

De partijen zijn ervan overtuigd dat het klopt dat racistische uitspraken zijn gedaan, al is daar nog geen openbare informatie over. "In dit kabinet zijn racistische uitlatingen aan de orde van de dag", aldus Timmermans. D66-leider Jetten: "Het valt te prijzen dat Achahbar haar rug recht houdt. Racistische teksten horen absoluut niet thuis in het hart van ons landsbestuur."

Vertrekken

Denk, D66 en de Partij voor de Dieren willen de notulen van de ministerraad openbaar hebben om te achterhalen wat er afgelopen maandag precies door wie is gezegd. "Het kabinet moet vertrekken als daaruit blijkt dat er daadwerkelijk racistische uitingen zijn gedaan", aldus Denk-leider Van Baarle. "Heel benieuwd wat intern allemaal aan akelig racisme gebezigd is", vraagt partijleider Ouwehand van de PvdD zich af.

Notulen van de ministerraad worden pas na twintig jaar openbaar, dus het zal heel moeilijk worden van deze regel af te wijken.

Het kabinet is op dit moment nog aan het vergaderen in het Catshuis en het is niet duidelijk of Achahbar daarbij is.