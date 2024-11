NSC-staatssecretaris Achahbar vertrekt uit onvrede over integratiediscussie

NSC-staatssecretaris Achahbar (Toeslagen en Douane) dient later vandaag haar ontslag in uit onvrede met gebeurtenissen binnen het kabinet na het geweld in Amsterdam rond de voetbalwedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv. Dat melden bronnen aan de NOS. Daardoor is een crisissfeer ontstaan in het kabinet, dat op dit moment op het Catshuis is.

Twijfel over positie

In Marokko geboren

Nora Achahbar (42) heeft zelf een Marokkaanse achtergrond. Ze is in Marokko geboren. Als staatssecretaris van Financiën is ze vooral belast met toeslagen. Voor ze in juli lid van het kabinet werd, had ze diverse juridische functies. Ze was lange tijd officier van justitie. Verder was ze onder meer advocaat en rechter-plaatsvervanger.