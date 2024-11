ANP Premier Schoof reageert tijdens zijn wekelijkse persconferentie op het geweld in Amsterdam

NOS Nieuws • vandaag, 18:57 • Aangepast vandaag, 19:35 Schoof wil harde maatregelen tegen 'onversneden antisemitisme'

Premier Schoof pleit voor een harde aanpak van mensen die zich schuldig maken aan antisemitisch geweld. Het kabinet komt vrijdag met een uitgewerkte 'brede' antisemitisme-strategie, maar Schoof wil nog niet vooruitlopen op concrete maatregelen. Het afnemen van een Nederlands paspoort van daders van antisemitisch geweld die een dubbele nationaliteit hebben, sluit hij niet uit. Dat zou betekenen dat die persoon het land uit moet.

Op zijn persconferentie na de ministerraad benadrukte de premier dat "we in het land verder moeten met elkaar" na de gebeurtenissen in Amsterdam. In de nacht van donderdag op vrijdag werden na de voetbalwedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv Israëlische supporters aangevallen, mishandeld en opgejaagd.

Schoof nam opnieuw in felle bewoordingen afstand van wat er in Amsterdam gebeurd. "Er is gejaagd op Joden. Het was onversneden antisemitisme", zei Schoof. Hij schaamt zich naar eigen zeggen dat dit in Nederland is gebeurd. Schoof noemde de gebeurtenissen "onverteerbaar", "stuitend", "Nederland onwaardig" en de daders "moreel volstrekt ontaard".

'Geen enkel excuus'

Schoof erkende dat ook sommige Maccabi-supporters zich misdragen hebben. "De oorlog in Gaza en de Israëlische bombardementen zijn geen enkele excuus voor het gedrag, vindt hij. "Niets is een excuus voor het jagen op Joden."

Schoof heeft vrijdag met Joodse organisaties gepraat en daar bleek dat Joden in Nederland zich niet meer veilig voelen. "Het beeld was, ook internationaal, dat je hier veilig bent. Dit is niet meer zo en daarom hebben wij met elkaar als Nederland gefaald."

Er is veel kritiek op het optreden van de Amsterdamse burgemeester Halsema, maar Schoof spreekt juist zijn waardering voor haar uit. "In een stad als Amsterdam is de rechtstaat nooit een rustig bezit. En ik geef het iedereen te doen om onder zo'n hoogspanning zaken in goede banen te leiden."

Integratieprobleem

De ministerraad heeft vandaag gesproken over het geweld in Amsterdam en verschillende bewindslieden van het kabinet en ook fractievoorzitters van coalitie- en oppositiepartijen zeggen nu dat Nederland een integratieprobleem heeft.

Premier Schoof deelt die mening. "Zonder al te veel moeite kun je constateren dat er een integratieprobleem is. Dat heeft zich de afgelopen vijftig jaar ontwikkeld."

De integratie moet volgens het kabinet beter, en dat zal onder meer betekenen dat er zaken anders aangepakt moeten worden in het onderwijs en in de opvoeding. Schoof sprak van een zaak van lange adem. Hij wil eerst met concretere maatregelen tegen antisemitisme aan de slag en praat daar dinsdag over met Joodse organisaties.

PVV-leider Wilders wil onder meer dat jongeren met een dubbele nationaliteit bij antisemitisme hun Nederlands paspoort verliezen. Nu kan dat alleen bij terrorisme, maar in het regeerprogramma staat al dat deze maatregel misschien uitgebreid moet worden.

De wet moet dan aangepast worden en Schoof sluit dat niet uit. "We gaan kijken of het kan, dat durf ik niet te zeggen." Hij wil eerst van de Tweede Kamer horen wat de ideeën daarover zijn en dat gebeurt hoogstwaarschijnlijk woensdag in een debat over de gebeurtenissen in Amsterdam.

De Tweede Kamer debatteert deze week nog over de gebeurtenissen in Amsterdam, mogelijk woensdag.