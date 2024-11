'Pus-uitspraak' VVD-minister zette kwaad bloed • Fractievoorzitters komen aan bij Catshuis

In het Catshuis in Den Haag is er crisisoverleg, nadat NSC-staatssecretaris Achahbar heeft gezegd te willen opstappen. De vraag is wat dit voor gevolgen heeft voor het voortbestaan van het kabinet.

Bewindslieden zouden zich racistisch hebben uitgelaten

In Den Haag heerst een crisissfeer

De kans bestaat dat ook andere NSC-bewindslieden weggaan