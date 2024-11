NSC: Omtzigt morgen toch niet terug in Kamer

Pieter Omtzigt keert morgen toch niet terug in de Tweede Kamer. Afgelopen zaterdag meldde zijn partij, NSC, dat de fractievoorzitter mogelijk dinsdag weer zijn zetel in zou nemen, maar vandaag liet een woordvoerder weten dat hij daarvan afziet. Wanneer Omtzigt wel weer terugkomt, is nog onduidelijk.

Aftreden staatssecretarissen

De partij verkeert op dit moment in zwaar weer. In twee weken tijd stapten twee staatssecretarissen van NSC op, Idsinga en Achahbar. Afgelopen vrijdag was er de dreiging dat alle NSC-bewindslieden het voorbeeld van Achahbar zouden volgen en zouden opstappen vanwege de discussie in het kabinet over antisemitisme.