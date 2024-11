'UWV maakte ook fouten rond Wajong-uitkering: mogelijk duizenden jongeren de dupe'

In september werd al duidelijk dat tienduizenden mensen mogelijk jaren een te hoge of te lage arbeidsongeschiktheidsuitkering hebben gekregen. Nu ontdekten EenVandaag en het AD dat er de afgelopen jaren ook van alles mis ging bij de Wajong. Die conclusie wordt getrokken op basis van verschillende rapporten en gesprekken met (oud-)medewerkers van het UWV.

Regelmatig fouten

Er werd een steekproef gedaan met 110 dossiers uit de eerste helft van 2024. Daarvan is er in 58 procent van de gevallen een goede beslissing genomen. In 10 procent van die dossiers is er zeker een foute keuze gemaakt, bij de rest van de besluiten is er twijfel. In het rapport erkent het UWV dat er "met enige regelmaat fouten worden gemaakt".