Kabinet wil simpeler regels voor langdurig zieken, eerst kijken naar passend werk

Een te lage WIA-uitkering of juist een te hoge of een vergeten indexatie. Het zijn problemen die de afgelopen weken rondom de uitkering van arbeidsongeschikten aan het licht zijn gekomen en waar mogelijk tienduizenden mensen de dupe van zijn.

Passend werk zoeken

Maar dat zou in de toekomst helemaal anders kunnen gaan, aldus de adviescommissie. Het idee is dat een werkgever de eerste 2 jaar nog altijd 70 procent van het loon moeten doorbetalen. Daarna zou iemand dan niet langer een WIA-uitkering krijgen, maar een re-integratieuitkering.

Door die medische keuring pas na minstens 3 jaar te doen, is de hoop dat een deel van de zieken dan alweer aan het werk is en dus helemaal niet meer medisch gekeurd hoeft te worden. Dat kan een voordeel zijn omdat het UWV door een tekort aan keuringsartsen de vele WIA-aanvragen niet snel kan verwerken.

Volgens de Octas-commissie zou dit stelsel ook eerlijker zijn omdat iedereen recht zou hebben op een re-integratieuitkering, of je nou veel of weinig verdient.

Het is de bedoeling dat speciale re-integratiebureaus mensen gaan helpen passend werk te vinden. Daarnaast moeten deze bureaus bij werkgevers de drempel verlagen om iemand met een re-integratieuitkering aan te nemen. Op dit moment vrezen werkgevers vaak nog voor de risico's die in hun ogen kleven aan het in dienst nemen van mensen die ziek zijn of waren.