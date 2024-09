ANP Een gebouw van het UWV in Den Haag

NOS Nieuws • vandaag, 18:24 • Aangepast vandaag, 19:03 Mogelijk tienduizenden uitkeringen verkeerd berekend, UWV start onderzoek

Mogelijk tienduizenden mensen hebben jarenlang een te hoge of te lage arbeidsongeschiktheidsuitkering gekregen. Uitkeringsinstantie UWV gaat verdiepend onderzoek doen naar fouten die zijn gemaakt in het berekenen van de WIA (Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen). Dat bevestigt een woordvoerder aan de NOS na berichtgeving in het AD.

Van een WIA-uitkering kun je onder voorwaarden gebruik maken als je langer dan twee jaar ziek bent en daardoor niet of minder kunt werken.

"Het is pijnlijk dat we fouten maken", laat het UWV weten. "Het is een ingrijpend moment in het leven van mensen. Je verwacht dan van ons dat wij een goede beoordeling doen en de juiste uitkering geven."

Het UWV zegt geen cijfers te kunnen geven over hoeveel fouten er gemaakt zijn. De uitkeringsinstantie verwacht in december klaar te zijn met het onderzoek. Daarna zal de instantie contact opnemen met mensen.

Het UWV heeft wel een team gevormd waar mensen zelf naartoe kunnen bellen om te controleren of de berekening van hun uitkering klopt. Dat team zit vanaf morgenochtend klaar.

Kamerbrief

Minister van Sociale Zaken Van Hijum meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat er sinds 2020 een "substantieel aantal onjuistheden aangetroffen" is bij de WIA-uitkeringen. "Ondanks de kanttekening dat het beeld nog niet volledig is, kan niet worden uitgesloten worden dat tienduizenden uitkeringen niet correct zijn vastgesteld."

Van Hijum schrijft dat het uitgangspunt is dat "mensen waar nodig mogelijk alsnog de uitkering krijgen waar ze recht op hebben." Ook schrijft hij dat er wordt gekeken in welke gevallen er uitkeringen moeten worden teruggevorderd. Hij zegt daarnaast dat het nog niet uit te sluiten is dat sommige fouten al gecorrigeerd zijn doordat mensen bezwaar hadden aangetekend.

Wanneer mensen te veel hebben ontvangen door een fout van het UWV hoeven ze het in principe niet terug te betalen, zegt een woordvoerder. Maar als mensen redelijkerwijs hadden kunnen weten dat ze te veel geld kregen moet daar wel extra goed naar gekeken worden, zegt het UWV.

Al eerder dit jaar kwam aan het licht dat de wijze waarop het UWV tot de arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen komt onder de maat was.

Het UWV noemt de berekening van de uitkeringen "bijzonder complex". De organisatie zegt dat de afgelopen jaren de opbouw van het loon veranderd is, waardoor het lastiger geworden is goed en snel de uitkering vast te stellen. Volgens het UWV gaf dit veel druk op de organisatie en medewerkers.