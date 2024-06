ANP UWV gebouw

NOS Nieuws • vandaag, 09:07 Beoordelingen UWV bij arbeidsongeschiktheid in helft gevallen onzorgvuldig

De wijze waarop het UWV tot arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen komt, is onder de maat. In meer dan de helft van de gevallen zijn de onderzoeken niet zorgvuldig uitgevoerd, worden medische gegevens niet geraadpleegd of kloppen de conclusies over de inzetbaarheid van mensen niet. Dat schrijft het AD, dat een intern onderzoek van het UWV in handen heeft.

Uit dat interne onderzoek blijkt volgens de krant dat bij een steekproef van 239 dossiers de de urenbeperking in de helft van de gevallen niet juist getoetst was.

De urenbeperking houdt in dat het UWV toetst hoeveel uren mensen nog kunnen werken. Dat bepaalt voor hoeveel procent ze arbeidsongeschikt zijn.

Bij het beoordelen hiervan, werden niet altijd medische gegevens opgevraagd of was niet duidelijk of de verzekeringsarts goed onderzoek heeft gedaan.

80 procent mis

De onzorgvuldigheid speelt vooral bij telefonische beoordelingen. Die worden vaak ingezet bij herkeuringen. Daarbij blijkt in 80 procent van de gevallen het eindoordeel niet geloofwaardig, schrijft het AD. Ook bij mensen met psychische stoornissen worden relatief veel onzorgvuldige beoordelingen gegeven.

Het UWV bevestigt aan de NOS dat uit de steekproef inderdaad naar voren kwam dat in veel gevallen sprake was van onzorgvuldigheid. Toch betekent dat volgens de uitkeringsinstantie niet per se dat de daadwerkelijke beoordeling daarmee onjuist was. Het UWV zegt richtlijnen te hebben opgesteld waarin staat wat een verzekeringsarts allemaal moet rapporteren.

Onder meer door de werkdruk bij artsen is de argumentatie bij de beoordeling volgens het UWV niet "altijd even uitgebreid". Dat dit niet altijd leidt tot onjuiste beoordelingen leidt komt volgens de instantie doordat een arts mogelijk wel andere stappen heeft gezet, zoals langer doorpraten met een cliënt in plaats van tijd steken in het vastleggen van de verplichte stappen.

Het UWV benadrukt dat het wel de bedoeling is dat de richtlijnen aangehouden worden. Ook benadrukken ze dat mensen altijd bezwaar kunnen maken. Hun zaak wordt dan opnieuw beoordeeld.