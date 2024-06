NOS - Jeroen van Eijndhoven

NOS Nieuws • vandaag, 06:29 Rekenmethode UWV met schattingen benadeelt arbeidsongeschikte grenswerker

Een deel van de arbeidsongeschikte Nederlanders met een uitkering uit twee landen krijgt een te lage uitkering vanwege een rekenmethode van het UWV. Een ander deel krijgt daardoor juist te veel geld.

Het gaat om grensforenzen, mensen die over de grens hebben gewerkt. Dat zijn er zo'n 3600 in Nederland. Hoeveel van hen worden benadeeld, weet het UWV niet.

In het geval van René Beunders uit Enschede was dat wel zo. Hij werkte 17 jaar voor een grafisch bureau in Duitsland. Door nierfalen, hartklachten en diabetes raakte Beunders arbeidsongeschikt.

Door zijn arbeidsverleden in twee landen krijgt Beunders een uitkering uit Duitsland en Nederland. Het UWV verrekent die met elkaar en bij die verrekening ging iets fout. Het UWV trok niet de daadwerkelijke Duitse uitkering af, maar een geschat bedrag. Beunders kreeg daardoor in 2023 en de eerste maanden van 2024 elke maand minder dan waar hij recht op had.

Fictieve bedragen

Dat komt doordat gedurende het jaar uitkeringen worden aangepast aan de inflatie, de zogeheten indexering. In Nederland gebeurt dat twee keer per jaar, maar in andere landen kan dat minder vaak zijn of op andere momenten.

Het UWV houdt niet van alle landen bij wanneer die indexeringen plaatsvinden. Voor het gemak gaat het ervan uit dat andere landen evenveel en op hetzelfde moment de uitkeringen verhogen als Nederland.

Als een land meer verhoogt dan Nederland, levert dat een voordeel op voor de uitkeringsontvangerm, maar als het land minder verhoogt dan Nederland valt de uitkering juist lager uit.

Dat laatste was het geval bij Beunders. Nederland verhoogde de uitkeringen in 2023 bijvoorbeeld fors, met ruim 13 procent. Duitsland deed dat niet, terwijl het UWV daar in de berekening wel van uitgaat. En daardoor liep Beunders in zestien maanden bijna 860 euro mis.

Zelf bezwaar maken

Hij trok meerdere keren aan de bel trok en maakte formeel bezwaar. Uiteindelijk gaf het UWV toe dat het fout zat. Dat gaat in zijn geval nu rekenen met de werkelijke bedragen uit Duitsland, waardoor Beunders het geld alsnog krijgt.

Maar de uitkeringsinstantie doet dat niet automatische voor andere arbeidsongeschikte grenswerkers. Zij moeten net als Beunders zelf bezwaar maken bij het UWV, want volgens het UWV is het "vrijwel onmogelijk" om na te gaan wie voordeel of nadeel had. Andere landen hebben immers allemaal op verschillende momenten de uitkeringen aangepast, zegt het UWV. Het blijft dus werken met fictieve berekeningen.