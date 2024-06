UWV past regels aan voor arbeidsongeschikte grenswerkers

Ingewikkelde procedure

Een man uit Enschede rekende voor dat hij door die methode honderden euro's misliep. Het UWV erkende de fout, maar de man kon alleen via een ingewikkelde en langslepende procedure het geld krijgen waar hij recht op had.

Het UWV zei eerder op vragen van de NOS dat het niet van plan was de 3600 personen in een soortgelijke positie actief te benaderen over het mogelijke nadeel in de verrekeningsmethode.