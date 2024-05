NOS

NOS Nieuws • vandaag, 17:53 Datalek bij UWV: 150.000 cv's ingezien en mogelijk gedownload

Het UWV meldt dat iemand afgelopen zaterdag 150.000 cv's heeft ingezien en mogelijk gedownload op werk.nl. Die UWV-website brengt werkgevers en werkzoekenden bij elkaar. De lek is gemeld bij de Autoriteitspersoonsgegevens en het UWV gaat ook aangifte doen. Het UWV weet wie het is, maar de identiteit van de persoon is niet bekendgemaakt.

"Het is zeer kwalijk dat er vermoedelijk voor oneigenlijk gebruik op zulke grote schaal cv's zijn ingezien en mogelijk gedownload", zegt Judith Duveen, directeur Werkbedrijf bij UWV. "We hebben direct passende maatregelen genomen en gaan de betrokken mensen zo goed mogelijk informeren over de gevolgen van deze onwenselijke massale inzage en mogelijke download."

Mensen met uitkering en zonder uitkering kunnen werk.nl gebruiken om een baan te vinden. Zij kunnen hun cv op de website zetten, zodat toekomstige werkgevers dat kunnen inzien en opslaan. Zoals vaak bij cv's staan er allerlei persoonsgegevens in de documenten, zoals namen en contactgegevens.

Erg rijke bronnen

Dat die terechtkomen bij een potentiële toekomstige werkgever is de bedoeling, maar het op grote schaal inzien en verzamelen van deze cv's natuurlijk niet. "Dit gaat in tegen de gebruiksvoorwaarden", schrijft de uitkeringsinstantie. "Daarom beschouwt UWV dit als een actie tot vermoedelijk gebruik voor oneigenlijke doelen."

Het is niet voor het eerst dat iemand de database van werk.nl plundert. In 2019 werden al eens 117.000 cv's gedownload. Na afloop daarvan installeerde het UWV monitoringssoftware om in de gaten te houden of dit vaker gebeurt. Het geval van zaterdag werd hierdoor opgespoord.

Wie de cv's heeft buitgemaakt en waarom is nog onduidelijk. Het UWV weet dus wel wie het is en zegt dat het in ieder geval geen UWV-werknemer is.

"Er staan veel gegevens in cv's: namen, adressen, geboortedata, opleidingen. Het zijn dus erg rijke bronnen", zegt een woordvoerder van de Autoriteits Persoonsgegevens. "Als je die weer combineert met andere data kan je echt een uitgebreid profiel opbouwen met het oog op oplichten, bijvoorbeeld door heel gerichte phisingmailtjes."