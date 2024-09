NOS Anita van den Berg

NOS Nieuws • vandaag, 12:10 Gedupeerde WIA-affaire: 'UWV zei dat ik mij geen zorgen hoefde te maken'

Onrust en onzekerheid, dat is wat de Landelijke Cliëntenraad vooral hoort in reacties van mensen met een WIA-uitkering op het nieuws vorige week dat het UWV mogelijk tienduizenden uitkeringen te hoog of te laag heeft vastgesteld.

De Landelijke Cliëntenraad behartigt de belangen van mensen met een uitkering. "We krijgen veel vragen over de WIA", zegt voorzitter Fatma Koser Kaya. "Mensen weten niet wat het nieuws over verkeerde berekeningen voor hen zou kunnen gaan betekenen."

Anita van den Berg is een van de mensen bij wie het nieuws over de verkeerd berekende uitkeringen hard binnenkwam. Zij raakte in 2016 arbeidsongeschikt. Het UWV maakte in 2020 fouten bij het vaststellen van een aanvullende uitkering toen Van den Berg weer begon te werken en hier recht op had.

"Ik kreeg bijna een jaar lang meer dan honderd euro per maand te veel en heb dat zelf aangeven bij het UWV", vertelt Van den Berg. "Het UWV zei dat het klopte en dat ik mij er geen zorgen over hoefde te maken."

Wat is de WIA? De WIA is de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. In de wet zijn uitkeringen geregeld voor mensen die geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, bijvoorbeeld door een ziekte of beperking. Het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) stelt vast hoe hoog de uitkering is voor iemand die er recht op heeft. Dat gebeurt aan de hand van het misgelopen inkomen. Die berekening is ingewikkeld en er zijn al jaren klachten over rekenfouten en verkeerde beoordelingen. Vorige week erkende het UWV dat die fouten op grotere schaal zijn gemaakt, daar komt nu een onderzoek naar.

Maar er kwam toch een verrekening. Van den Berg moest 1216 euro terugbetalen, plus een boete die ze aanvocht omdat ze zelf had gemeld dat ze te veel kreeg. Ze kreeg gelijk, de boete verviel. Maar de 1216 euro die ze te veel had ontvangen bleef staan, die moest ze terugstorten.

"Dat betekende heel veel. Ik stond er alleen voor met twee kinderen en had het al niet heel breed. En dan komt ineens dit op je pad," zegt Van den Berg. Ze deed een beroep op de Stichting Leergeld voor schoolspullen en de vader van de kinderen leverde extra bijdragen om kleding en schoenen te kunnen kopen.

Twijfel

"Je twijfelt dan heel veel aan jezelf. Want ik had het toch gemeld aan het UWV en ze hadden toch gezegd dat ik mij geen zorgen hoefde te maken?" Van den Berg stelt zich nu de vraag of ze misschien te eerlijk is geweest. Als ze niets zou hebben gezegd, zou de terugbetaling wellicht ook achterwege zijn gebleven.

En dan zou ze nu, bij het doorlichten van de verkeerd berekende uitkeringen, kunnen rekenen op de toegeeflijkheid die het UWV en de minister in het vooruitzicht stellen: te hoge uitkeringen hoeven niet te worden terugbetaald als de fout duidelijk bij het UWV ligt. "Ik weet niet of ik dat wat ik nu terugbetaal alsnog weer kan ontvangen," zegt Van den Berg

Ongelooflijk treurig

Koser Kaya vindt het verhaal van Van den Berg een voorbeeld van hoe "ongelooflijk treurig" het kan uitpakken als een fout van het UWV op het bord van een cliënt wordt gelegd. "Het UWV is nu echt aan de bal om het grondig te gaan uitzoeken."

De Landelijke Cliëntenraad zegt, net als het UWV zelf, nog geen idee te hebben van de precieze omvang van de zaak. Het UWV hoopt daar eind dit jaar eerste inschatting van te kunnen geven en dan ook de eerste cliënten te kunnen benaderen bij wie er fouten zijn gemaakt.