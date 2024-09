Minister: onzeker of mensen te hoge WIA-uitkering moeten terugbetalen

WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Mensen die langer dan twee jaar ziek zijn, hebben recht op een WIA-uitkering, de opvolger van de WAO. Er zijn twee WIA-uitkeringen: de IVA-uitkering voor mensen die deels of volledig afgekeurd zijn en voor wie herstel in de toekomst bijna onmogelijk is, en de WGA-uitkering als er nog wel kans is op herstel. Een arts en een arbeidsdeskundige van het UWV bepalen met een medische keuring wie hiervoor in aanmerking komen.