NOS Nieuws • vandaag, 11:06 Belangenorganisaties eisen oplossing na uitkeringsfout door UWV

Belangenorganisaties willen oplossingen zien voor fouten die het UWV heeft gemaakt met uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid. Gisteren werd bekend dat mogelijk tienduizenden WIA-uitkeringsgerechtigden een te hoge of lage uitkering hebben gekregen, door foute berekeningen van de uitkeringsinstantie. Zowel de Landelijke Cliëntenraad (LCR) als vakbond FNV maken zich grote zorgen.

De LCR gaat volgende week met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in gesprek over de "onzorgvuldige beoordelingen en berekeningen" van het UWV. De organisatie gaat vaker in gesprek met het ministerie, maar wil nu aankaarten dat er echt iets moet veranderen.

"De verkeerde berekeningen van UWV als het om WIA-uitkeringen gaat, laten opnieuw zien dat de wet- en regelgeving rondom arbeidsongeschiktheid erg ingewikkeld is. Burgers zijn hiervan de dupe geworden en dat kan nooit de bedoeling zijn", aldus LCR-voorzitter Fatma Koser Kaya.

'Totale ramp'

Vakbond FNV vicevoorzitter Kitty Jong sluit zich daarbij aan en vertelt in het NOS Radio 1 Journaal dat "het een totale ramp is." De gevolgen zijn wat mij betreft vergelijkbaar met het toeslagenschandaal", zegt Jong. "Ik zou bijna zeggen UWV: je had maar één taak en die heb je verprutst."

Ook FNV vindt dat het tijd is om nu echt het stelsel aan te pakken. "We hebben het niet over mensen die in een hangmat in Bali dit nieuws hebben gekregen. We hebben het over mensen die iets te veel geld hebben gekregen en daar echt niet daar gigantisch van geprofiteerd hebben. Voor hen is dit een mokerslag."

Mensen die langer dan twee jaar ziek zijn, hebben recht op een WIA-uitkering. Er zijn twee WIA-uitkeringen: de IVA-uitkering voor mensen die deels of volledig afgekeurd zijn en voor wie herstel in de toekomst bijna onmogelijk is en de WGA-uitkering als er nog wel kans is op herstel. Een arts en een arbeidsdeskundige van het UWV bepalen met een medische keuring wie hiervoor in aanmerking komen.

Het gaat al langer structureel mis bij het UWV als het gaat om uitkeringen. Eind februari oordeelde de Onafhankelijke Commissie Arbeidsongeschiktheidsstelsel (Octas) dat het stelsel te complex is en deed voorstellen deze te versimpelen. In dat oordeel stond ook dat één WIA-uitkering met één regeling voor iedereen wenselijk zou zijn, in plaats van de verschillende regelingen met verschillende voorwaarden.

Grote zorgen

Het baart de belangenvereniging LCR grote zorgen dat UWV de kwaliteit van de uitvoering niet heeft kunnen waarborgen. "Dat deze foute berekeningen zo snel mogelijk recht worden gezet heeft nu de hoogste prioriteit. 'Wij gaan ervan uit dat UWV de mensen die te weinig hebben ontvangen netjes gaat compenseren en dat er geen strikte termijnen worden genomen. En ook dat er structurele oplossingen komen."

Het UWV zelf zei gisteren dat het "pijnlijk is dat we fouten maken", maar ook dat de uitkeringsinstantie al jaren onder druk staat om de WIA uit te voeren. "We krijgen al jaren elk jaar meer aanvragen", aldus een woordvoerder. "We hebben te weinig aandacht gehad voor de kwaliteit van onze berekeningen".

Ook minister van Sociale Zaken Van Hijum zei gisteren geschrokken te zijn en snel met een verbeterplan te willen komen.

Coulance

Vooralsnog is onduidelijk of en hoeveel geld uitkeringsgerechtigden terug zouden moeten betalen of wellicht zelfs nog krijgen. Een woordvoerder van UWV laat weten dat er nog geen brieven zijn gestuurd naar mensen en dat het onderzoek nog moet worden afgerond. Dat gebeurt naar verwachting in december, daarna worden mensen volgens het UWV op de hoogte gebracht.

Eerder liet het UWV al weten dat mensen in principe niet hoeven te betalen als het om een fout van het UWV gaat. Maar de instantie liet ook weten dat er extra goed gekeken wordt naar mensen die hadden kunnen weten dat ze te veel geld kregen.