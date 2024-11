UWV erkent fouten bij Wajong: snelheid zet kwaliteit beoordeling onder druk 

Daarover schrijven EenVandaag en het AD op basis van een evaluatie van het UWV over Wajong-beoordelingen en gesprekken met (oud-)medewerkers van het UWV. Het bericht volgt op eerdere berichten over problemen rondom de arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA).

Regelmatig fouten

Er werd een steekproef gedaan met 110 dossiers uit de eerste helft van 2024. In 58 procent van de gevallen is daar een goede beslissing genomen. In 10 procent van die dossiers is er zeker een foute keuze gemaakt, bij de rest van de besluiten is er twijfel.