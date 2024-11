NOS Voetbal • vandaag, 08:27 Oranje mag zich rijk rekenen met middenveld, al is topvorm De Jong nog ver weg Jesse Wieten redacteur Nederlands elftal

2:18 De Jong nog niet op volle kracht: 'Heb nog wel even nodig'

"Hoe ging het?" was de vraag van NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg aan Frenkie de Jong na Nederland - Hongarije (4-0). De minzame glimlach die volgde, was veelzeggend. "Uhm, ik heb nog wel even nodig om echt in topvorm te komen", zei De Jong.

In de Johan Cruijff Arena beleefde De Jong zijn langverwachte terugkeer in Oranje. Na veertien maanden afwezigheid, na achttien interlands zonder De Jong, na drie blessures aan dezelfde enkel, na zeven wedstrijden en 245 minuten sinds oktober bij FC Barcelona, maakte de middenvelder zijn rentree.

Dat ging niet onverdienstelijk, maar de "topvorm" is logischerwijs nog ver weg. "Na een blessure had ik normaal het gevoel dat ik vrij snel weer in vorm kwam, nu na deze blessure is dat wel echt anders", beseft hij. "Het zal tijd nodig hebben. ik weet niet hoeveel. Hopelijk komt de vorm snel weer."

Schrikmomenten

Het begon vertrouwd gisteravond. De Jong kreeg de bal, draaide en keerde wat, gaf een kort passje, kreeg de bal weer terug en zo verder. Zoals ook afgelopen zondag na een tik op zijn been tijdens Real Sociedad - FC Barcelona (1-0) sloeg de schrik bij de eerste de beste overtreding toe.

De Hongaarse verdediger Willi Orbán had geen boodschap aan een kwetsbare enkel en ging er in de zesde minuut vol in. Met vol geblazen wangen onderging De Jong de pittige overtreding. Orbán kreeg er een gele kaart voor van de Spaanse scheidsrechter Jesús Gil Manzano.

Na de onderbreking vanwege het onwel worden van de Hongaarse assistent-bondscoach Adam Szalai was er weer zo'n schrikmoment. Dit keer was Roland Sallai de dader. De Jong kon verder. Deze momenten moeten hem sterken in het vertrouwen dat de enkel weer tegen een stootje kan.

"Het is niet instabiel, maar nog wel gevoelig op bepaalde momenten", aldus De Jong. "Je moet het vertrouwen helemaal terugkrijgen. Dat komt alleen met wedstrijden spelen, die pijn gaat hopelijk vanzelf weg. Ik probeer gewoon hard te trainen, veel te verzorgen, laten behandelen, wedstrijden te spelen en steeds fitter te worden. Dan moet de vorm weer komen."

'Op aantal momenten zag je zijn kwaliteiten'

Buiten die schrikmomenten liet De Jong in de eerste helft bij vlagen zijn klasse zien. Zijn eerste dribbel strandde, maar daarna ging het een paar keer goed. Hij had een prachtige harde crosspass in huis op Denzel Dumfries en een subtiel passje op Cody Gakpo. De Jong deed zijn dingen, draaide vaak de goede kant op en stuurde het spel. In de 68ste minuut werd hij vervangen.

"Op een aantal momenten zag je zijn kwaliteiten", zei bondscoach Ronald Koeman.

Met de tijd moet het helemaal goedkomen. Zorgen maakt De Jong zich niet of dat goede gevoel überhaupt terugkeert. "Het is niet zorgelijk en geen risico. Het gevoel is alleen nog niet zoals het was. Dat wist ik van tevoren. Als het goed is, wordt het vanzelf beter."

Trio om van te watertanden

Het was niet alleen voor De Jong een heuglijke avond, maar ook voor Koeman en het Nederlands elftal. Voor het eerst kon een middenveld met Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch en Tijjani Reijnders worden getest. Drie spelers uit de Europese top op één middenveld, een trio om van te watertanden.

De samenwerking was niet oogverblindend, het was nog wennen, maar de potentie werd duidelijk. Ze kunnen alle drie in één beweging een mannetje kwijtraken om zo een overtal te creëren. Een zo'n speler in je middenlinie is al bijzonder, maar met drie mag Oranje zich rijk rekenen.

De Jong en Gravenberch waren tegen Hongarije op papier de controleurs en Reijnders was de aanvallende man. Het loopvermogen en de passeeracties van de drie zorgde voor een mooie dynamiek. Is dit dan meteen het middenveld voor de komende jaren? Nee, daarvoor is de concurrentie te sterk.

'Laat hem lekker naar huis gaan'

Teun Koopmeiners liet bij zijn invalbeurt zien dat het hem menens is om zijn clubvorm in Oranje te tonen. De middenvelder van Juventus scoorde met een fraaie kopbal en raakte met links ook nog eens de lat.

Voor Koopmeiners wacht misschien dinsdag tegen Bosnië en Herzegovina een kans in de basis. Frenkie de Jong start hoe dan ook geen tweede keer en wellicht is hij er helemaal niet bij. "We kijken zondag hoe de situatie is", zei Koeman.

"Laat hem lekker naar huis gaan", adviseerde Rafael van der Vaart in de NOS-studio. "Oppassen met die enkel."