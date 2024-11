NOS Voetbal • gisteren, 23:53 Weghorst geeft uitleg over 'te uitbundig' juichen: 'Geen moment aan gedacht'

2:23 Weghorst schuldbewust: 'Penalty natuurlijk ondergeschikt aan mensenleven'

Wout Weghorst dacht er niet bij na, toen hij juichend op zijn knieën gleed nadat hij Nederland via een strafschop op 1-0 had geschoten. Vlak daarvoor was de Nations League-wedstrijd van Oranje tegen Hongarije tien minuten stilgelegd omdat een staflid van de Hongaarse ploeg onwel werd en moest worden gereanimeerd.

Assistent-bondscoach Adam Szalai (36) lag na acht minuten spelen plotseling op de grond. Reservespelers en staf vormden een kring om Szalai heen. Na behandeling door medici werd Szalai per brancard onder applaus afgevoerd.

"Dat mijn penalty ondergeschikt is aan een leven, hoef ik denk ik niemand uit te leggen", zei Weghorst. "Tijdens de wedstrijd heb ik er geen moment aan gedacht. Uiteindelijk gaat de wedstrijd door. Dan moet de knop om. Je zit zo in de focus, in de spanning. Maar achteraf denk je: er is net iemand gereanimeerd... Ik heb daar eerlijk gezegd niet bij stilgestaan."

0:26 Van der Vaart en Van Hooijdonk kregen buikpijn van juichen Weghorst

Nog tijdens de wedstrijd kreeg Weghorst kritiek op het juichen na de penalty, dat zou volgens kijkers op sociale media en NOS-analisten Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk te uitbundig zijn geweest. Weghorst toonde berouw na afloop van de 4-0 overwinning. "Ik kan er wel inkomen", reageerde hij met spijt op de kritiek.

Koeman

Bondscoach Ronald Koeman nam het op voor zijn spits. "Ik vind dat hij blij mag zijn dat hij die penalty maakt. Iedereen vult dat op zijn eigen manier in. Ik vind het heel makkelijk als je zegt dat je niet zo mag juichen. Als je beslist dat het voetbal verder gaat, gaat het voetbal verder."

"Een beetje ingetogen juichen was wel op z'n plaats geweest. Het is gepast als je dat ingetogen viert", vond Pierre van Hooijdonk tijdens de analyse in de rust. "Het had minder gemogen", vond collega-analist Rafael van der Vaart. De analisten hadden ook begrip voor Weghorsts uitleg.

Voor de spelers op het veld was het onwel worden van Szalai "een schok", vertelde Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk. "Je ziet iemand liggen, je ziet iemand trillen. Heel eng om te zien. Ik hoop dat hij goed herstelt."

2:11 Van Dijk over Hongaarse assistent-coach die onwel werd: 'Eng om te zien'

Het was schrikken natuurlijk", zei Cody Gakpo. "Gelukkig hoorde ik net dat hij op het veld al bij bewustzijn kwam. Dit soort dingen zijn belangrijker dan voetbal. Daar sluit je je niet voor af."

'Voetbal niet belangrijk'

Ook Frenkie de Jong, die terugkeerde in de basis na een enkelblessure, schrok. "Het was echt heftig. Ik zag z'n benen trillen, dat was eng. Heel erg schrikken."

De Jong was erbij toen Abdelhak Nouri onwel werd op een trainingskamp van Ajax. "Op zo'n moment schiet dat wel door je hoofd, ja."

"Ik heb het niet eerder meegemaakt in een wedstrijd", zei Koeman. "Je schrikt en dan is voetbal even niet belangrijk."

6:34 Koeman neemt het op voor Weghorst: 'Vind ik te makkelijk'