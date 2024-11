NOS Klanten in een boekhandel in Nijmegen zijn blij verrast door het schrappen van de extra btw

NOS Nieuws • vandaag, 18:32 • Aangepast vandaag, 19:58 Cultuur- en sportorganisaties 'opgelucht maar alert' na schrappen btw-verhoging

Bij onder meer theaters, musea, dagbladen en sportverenigingen wordt met opluchting gereageerd op het schrappen van de btw-verhoging door het kabinet. Minister Heinen van Financiën ziet af van de verhoging onder druk van de oppositie. Zonder die partijen is er geen meerderheid voor in de Eerste Kamer.

"We zijn blij en opgelucht dat na al die maanden onzekerheid nu de dramatische btw-verhoging op boeken van tafel gaat", laat de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) weten. "Er is lef voor nodig om op een voornemen terug te komen. We hebben er lang op moeten wachten maar zijn ontzettend blij dat dat lef er nu is."

Verschillende schrijvers zetten zich de afgelopen tijd in om de belastingmaatregel tegen te houden. De btw-verhoging van 9 naar 21 procent zou ertoe hebben geleid dat boeken fors duurder worden. Dat zou ook gelden voor theatervoorstellingen, dagbladen, musea en sportverenigingen.

Auteurs Saskia Noort, Roos Schlikker en Simone van der Vlugt vorige week in actie tegen de btw-verhoging:

ANP Schrijvers Saskia Noort, Roos Schlikker en Simone van der Vlugt in actie tegen de btw-verhoging

Ook boekhandels reageren met een zucht van verlichting op het schrappen van de btw-maatregel. "Die was denk ik een groot probleem geworden voor de branche", zegt Astrid Verhoeven van boekverkoper Dekker van de Vegt in Nijmegen. "We hebben natuurlijk moeilijke jaren achter de rug met corona. Dit erbovenop was denk ik voor heel veel uitgeverijen en boekhandels echt een groot probleem geweest."

Ook klanten zijn opgetogen. "Een lichtje in deze donkere tijd", zegt een vrouw in de winkel. "Voor mij was die 12 procent-verhoging geen probleem geweest, maar voor een hoop mensen denk ik wel." Een andere klant noemt het belangrijk dat lezen gestimuleerd wordt. "Om ons te verrijken met boeken in plaats van een pretpark."

'Wedstrijden betaalbaar'

Sportkoepel NOC*NSF, voetbalbond KNVB en het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) reageren verheugd op de uitkomst van het btw-debat. "Het is goed en belangrijk dat het kabinet nu gaat zoeken naar een alternatieve dekking voor de btw-verhoging in de sport", valt te lezen in een gezamenlijke verklaring.

"Een verhoging van de btw op sport zou niet alleen de sportdeelname onder druk hebben gezet, maar ook de financiële belasting voor sportondernemers, gemeentes en andere sportorganisaties hebben verhoogd", aldus de sportorganisaties. "Door dit besluit blijft er jaarlijks een afgesproken investering van zeven miljoen beschikbaar in het jeugd- en amateurvoetbal. Bovendien blijft het bezoeken van wedstrijden voor supporters nu ook betaalbaar en toegankelijk."

Marc van den Tweel, algemeen directeur van NOC*NSF, rekent zich nog niet bij voorbaat rijk. "Dit besluit is van groot belang om sport toegankelijk en betaalbaar te houden. Maar hiermee zijn we er nog niet. Er komen andere ingrepen aan. Dus wij zullen alert blijven."

Ook veel cultuurorganisaties zijn voorzichtig en hangen de vlag nog niet uit. De Vereniging Vrije Theater Producenten (VVTP) noemt het in ieder geval hoopvol dat de regering de btw-verhoging op cultuur en sport in de ijskast zet. "De voorgenomen btw-verhoging zou alle Nederlanders hebben getroffen", aldus voorzitter Boris van der Ham. "Nu ook zorgen dat hij helemaal wordt afgezworen."

Directeur Cathelijne Broers van het Cultuurfonds vindt het "positief nieuws" dat de verhoging van tafel is: "Er is goed geluisterd naar onze argumenten". Ook Marcelle Hendrickx, wethouder kunst & cultuur in Tilburg is "blij met de beweging van de minister", maar ze blijft alert, zegt ze tegen persbureau ANP. "Het gevaar is nog niet geheel geweken. Zeker gegeven het feit dat alle andere maatregelen richting gemeentes op tafel blijven."

Het vervallen van de btw-verhoging voorkomt ook forse prijsverhogingen bij dagbladen. Journalistenvakbond NVJ reageert optimistisch. "Het is een voorlopig zeer positief tussenresultaat", aldus algemeen secretaris Thomas Bruning. Corine de Vries, voorzitter van het Genootschap van Hoofdredacteuren, gaat ervan uit dat het gaat lukken om alternatieve dekking te vinden "en dat het niet alleen uitstel maar ook afstel zal zijn".

Hotelsector teleurgesteld

Het plan om ook voor hotels en logies de btw van 9 naar 21 procent te verhogen gaat vooralsnog wel door. De teleurstelling in die sector is groot, temeer omdat er een motie lag om ook daarvoor naar alternatieven te zoeken. Uiteindelijk gebeurt dat dus niet.

"We zijn enorm teleurgesteld", schrijft Koninklijke Horeca Nederland in een verklaring. De maatregel heeft verstrekkende gevolgen, verwacht de brancheorganisatie. "We richten onze pijlen nu volledig op de Eerste Kamer en blijven ons hard maken om deze btw-verhoging van tafel te krijgen."