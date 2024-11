NOS

NOS Nieuws • vandaag, 12:50 Btw-verhoging op cultuur, media en sport van tafel, na druk oppositie

De btw-verhoging op theaters, musea, boeken en sport in 2026 gaat van tafel. Dat hebben de oppositiepartijen in de Tweede Kamer afgedwongen bij het kabinet. Zonder de steun van deze partijen haalt het btw-plan in de Eerste Kamer geen meerderheid, dus minister Heinen van Financiën moest wel overstag.

De Kamer debatteert op dit moment over het Belastingplan, waar de btw-verhoging van 9 naar 21 procent per 2026 in is aangekondigd. GL-PvdA, D66, CDA, ChristenUnie, SGP, Volt en JA21 hebben een gezamenlijke motie ingediend waarin het kabinet wordt opgeroepen een alternatief te vinden voor de btw-verhoging.

Heinen moet dus alternatieve inkomsten zien te vinden. Het gaat in totaal om 1,2 miljard euro, dat is exclusief de btw-verhoging voor logies en hotels. Dat deel blijft buiten de toezegging van Heinen aan de oppositie. De partijen willen nog wel vanmiddag "zwart op wit" hebben hoe het kabinet de toezegging precies uitlegt.

Uitstel niet mogelijk

Het Belastingplan is een belangrijke wet die het overgrote deel van de inkomsten van de staat regelt, waar uiteindelijk de uitgaven weer van betaald moeten worden. Voor de Belastingdienst en de boekhouding van bedrijven moet er voldoende tijd over zijn om de nieuwe belastingregels en tarieven voor komend jaar te regelen.

De btw-verhoging voor 2026 staat in het Belastingplan van volgend jaar om de verwachte inkomsten van de overheid nu al te kunnen vastleggen. Ook voor bedrijven is dat belangrijk. Klanten kopen in 2025 al producten voor het jaar daarna, zoals kaartjes voor het theater of abonnementen voor de sportschool.

Daarom is uitstel niet mogelijk en moet er vandaag in de Tweede Kamer over worden gestemd. De wet moet dan ook nog voor het eind van het jaar in de Eerste Kamer worden behandeld.