ANP Eelco Heinen, minister van Financiën

NOS Nieuws • vandaag, 00:58 Regionale dagbladen roepen kabinet op btw-verhoging te schrappen

De hoofdredacteuren van regionale dagbladen roepen het kabinet en de coalitiepartijen op om de geplande btw-verhoging op nieuwsmedia te schrappen. Op de voorpagina van titels van alle zeventien regionale dagbladen is een open brief gepubliceerd waarin zij het kabinet en de coalitiepartijen vragen de btw-verhoging van 9 naar 21 procent in te trekken.

Donderdag stemt de Tweede Kamer vermoedelijk over de verhoging van de btw op onder meer nieuwsmedia. "De btw-verhoging dreigt dan een feit te worden, zonder dat het kabinet en de coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB aandacht hebben besteed aan de gevolgen van de hogere belasting op de toegankelijkheid van betrouwbaar nieuws, de pluriformiteit van de pers en het functioneren van de regionale en lokale democratie", schrijven de hoofdredacteuren.

'Straks nog voldoende journalisten?'

Ze denken dat door de btw-verhoging straks aanzienlijk minder lezers zich een abonnement kunnen veroorloven. De hoofdredacteuren verwachten daardoor grote gevolgen voor de regionale verslaggeving. "Hebben we straks nog voldoende journalisten om verslag te doen van de gemeenteraad en lokale beleidsmakers kritisch te volgen?", vragen ze zich af. "Kunnen we nog onderzoeksverhalen maken over grote kwesties in de regio?"

In hun oproep op de voorpagina's benadrukken de hoofdredacteuren dat alle andere Europese landen de btw op nieuwsmedia laag houden, en roepen zij de regering op om de verhoging te heroverwegen. "Dat is geen kwestie van kunnen, maar van willen. Zeker voor politici die de regio een warm hart toedragen", besluiten zij de brief.

De regeringspartijen steunen de verhoging van de btw op cultuur, boeken, kranten, sport en hotelovernachtingen. Daarmee is er een meerderheid in de Tweede Kamer. Of die er ook is in de Eerste Kamer moet later blijken. Oppositiepartijen zoals D66 zijn kritisch.

Schrijvers, sporters en journalisten gingen vorige week naar Den Haag om te protesteren tegen de btw-verhogingen