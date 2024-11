ANP Schrijvers en Kamerleden protesteerden tegen het verhogen van de btw op boeken

NOS Nieuws • vandaag, 14:38 Schrijvers en sporters demonstreren tegen btw-verhoging

Bekende schrijvers, sporters en acteurs zijn in Den Haag om te protesteren tegen het verhogen van de btw op een deel van de sport- en culturele activiteiten en boeken. Aanleiding is het debat over de plannen dat gepland stond voor vandaag.

De groepen bundelen de krachten om samen een vuist te maken tegen de plannen van het kabinet. Dat wil de btw verhogen van 9 naar 21 procent. Onbegrijpelijk, vinden mensen uit de verschillende sectoren.

Zo begrijpt schrijver Saskia Noort helemaal niets van de plannen. "Het grootste probleem is dat onze kinderen dikker, ongezonder en dommer worden. En door deze bezuinigingen worden ze nog dikker, nog dommer. Dat is echt idioot."

Het protest begon vanmorgen met een ontbijt en een sportles onder leiding van Arie Boomsma. Later kwamen ook schrijvers en acteurs naar Den Haag:

Noort noemt ontlezing een enorm probleem voor de samenleving. Ze is bang dat door de belastingverhoging nog minder mensen gaan lezen en steeds vaker niet-geverifieerde informatie van sociale media zullen halen.

'Btw naar nul'

Schrijver Tommy Wieringa denkt dat met de maatregel de verkeerde doelgroep geraakt wordt. "Deze regel is bedoeld om de elite een beetje te pesten, maar dat is onzin. De mensen die het geld hebben, kopen toch wel een boek. Je brengt de mensen die het niet goed kunnen betalen, in het nauw."

Auteur Ted van Lieshout pleit juist voor een verlaging van de belasting. "Als je niet goed kunt lezen, kun je niet zelfstandig door het leven. Dan heb je altijd iemand nodig die je helpt bij het zoeken naar de waarheid. De btw moet eigenlijk naar nul."

Sociale functie

Ook sporters maakten in Den Haag een vuist tegen de plannen van het kabinet. Oud-wielrenster Annemiek van Vleuten verwacht dat minder mensen gaan sporten en bewegen als dat duurder wordt.

Ze benadrukt dat sporten niet alleen goed is voor het lichaam, maar ook een sociale functie heeft. Ze doelt op het plezier dat mensen beleven aan samen sporten. Ze hoopt dat het kabinet de plannen wijzigt en de belasting verhoogt op zaken die kwalijk zijn voor de gezondheid in plaats van sport.

Geen verantwoordelijk staatssecretaris

Uiteindelijk is het geplande debat over de belastingverhoging deels uitgesteld. Het afschaffen van het verlaagde btw-tarief op boeken, cultuur en sport komt waarschijnlijk vrijdag aan bod. Rond het middaguur ging de Tweede Kamer daar onder enig protest mee akkoord, omdat verantwoordelijk staatssecretaris Idsinga is afgetreden. Daardoor ontbreekt een verantwoordelijk bewindspersoon bij de debatten.

De oppositie was niet blij met het uitstel. Volgende week moet over de plannen gestemd worden, dus de tijd om het te bespreken dringt volgens de partijen.