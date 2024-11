ANP Staatssecretaris Idsinga van Fiscaliteit en Douane

NOS Nieuws • vandaag, 15:29 • Aangepast vandaag, 16:26 Staatssecretaris Idsinga (Financiën) afgetreden: 'Wordt openlijk aan mij getwijfeld'

NSC-staatssecretaris Idsinga van Financiën is afgetreden. Nadat hij deze week forse kritiek kreeg van partijen in de Tweede Kamer over het niet openbaren van zijn zakelijke belangen zegt Idsinga geen vertrouwen meer te voelen.

Hij benadrukt dat hij niets verkeerd heeft gedaan, maar ook omdat de grootste coalitiepartij, de PVV, zich bij de kritiek heeft aangesloten zegt hij "niet meer effectief te kunnen en willen functioneren".

Eerder deze week drong een meerderheid van de Kamer er bij Idsinga op aan dat hij de namen van alle bedrijven waarin hij aandelen of andere financiële belangen heeft openbaar zou maken.

De fracties van SP, GL-PvdA, D66 en ook coalitiepartij PVV reageerden daarmee op berichtgeving van RTL Nieuws over Idsinga en zijn besloten vennootschap. De partijen vertrouwden er niet op dat er geen sprake van belangenverstrengeling is en drongen aan op openbaarheid.

Idsinga schrijft in een een toelichting aan de Kamer dat hij niet voldoende vertrouwen meer ervaart, doordat de Kamer twijfels heeft over zijn onafhankelijkheid. Opvallend was dat ook PVV-leider Wilders Idsinga op X opriep tot transparantie. Idsinga noemt dat nu in een mondelinge toelichting "onverteerbaar".

'Geraakt door omgangsvormen'

In zijn brief schrijft Idsinga verder "geraakt te zijn door de omgangsvormen en het politieke debat". "Dit is niet de manier waarop we met elkaar een land moeten besturen", Hij spreekt zijn zorgen uit over wat deze kijk op zakelijke belangen voor toekomstige kandidaat-bewindspersonen betekent.

Eerder had hij laten weten dat hij niet bekend zal maken in welke bedrijven hij investeringen heeft gedaan. In de verklaring van zojuist schrijft hij dat hij "binnenkort" op persoonlijke titel alsnog "inzage in zijn belangen zal geven".

Idsinga heeft zijn financiële belangen op afstand gezet toen hij staatssecretaris werd, zoals de regels ook voorschrijven. Daarmee had hij geen directe invloed meer op besluiten over zijn aandelen, opties of andere zakelijke contracten. Vandaag zei hij daarover dat je "als ondernemer belangen opbouwt. Dat doen ondernemers".

Volgens hem staat het grootste deel van zijn financiële belangen op een spaarrekening en gaat het maar "om twee belangen in Nederlandse bedrijven".

Bespreken met de formateur

Volgens de regels hoeven bewindspersonen als zij hun zakelijke belangen op afstand hebben gezet niet openbaar te maken bij welke bedrijven zij betrokken zijn. Het is wel gebruikelijk dat nieuwe bewindslieden dit bij hun aanstelling bespreken met de formateur.

In een onderzoek van Nieuwsuur van maart dit jaar naar de opgaven van privébelangen kwam Idsinga, toen nog Kamerlid, voor als eigenaar van effectenportefeuilles en minderheidsbelangen in verschillende bedrijven.

Ook toen vonden Idsinga en NSC-leider Omtzigt het voldoende dat zijn opgave voldeed aan de regels, en vonden ze het niet nodig om openheid van zaken te geven.